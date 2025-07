FREISING, 23.07.2025 - Wie bereits heute Vormittag berichtet, geriet in Freising ein Carport in Brand. Die Kriminalpolizei Erding bittet um Hinweise.

Im Rahmen der heutigen Brandortbegehung durch Ermittler der Kriminalpolizei ergaben sich Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung. Personen, die gestern Abend verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese unter der Telefonnummer 08122/968-0 zu melden.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15 000 Euro geschätzt.

Freising, 23.07.2025 (ursprünglicher Pressebericht)

Carportbrand in Freising

Am gestrigen Dienstag geriet aus noch unbekannter Ursache in Freising ein Carport in Brand. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Kurz vor 22.00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein brennender Carport An der Mühle mitgeteilt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen dieser sowie ein darin untergestellter Pkw, bereits in Vollbrand.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf andere Gebäude vermieden werden.

Der entstandene Sachschaden wird nach bisherigen Erkenntnissen auf einen niedrigen 5-stelligen Eurobetrag geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Eine Brandortbegehung zur Ermittlung der Brandursache wird voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages durch die Kriminalpolizei Erding erfolgen.