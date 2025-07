1149. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin; eine Person verletzt – Milbertshofen-Am Hart

Am Dienstag, 22.07.2025, gegen 17:45 Uhr, überquerte eine 32-Jährige mit Wohnsitz in München die Moosacher Straße auf Höhe Hausnummer 77.

Gleichzeitig fuhr ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Moosacher Straße in Richtung Lerchenauer Straße.

Dabei kam es zum Zusammenstoß, in Folge dessen die 32-Jährige auf die Fahrbahn stürzte. Die 32-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1150. Organisierter Callcenterbetrug; Falsche Polizeibeamte – Sendling-Westpark

Am Montag, 14.07.2025, gegen 12:20 Uhr, wurde ein 67-Jähriger mit Wohnsitz in München von einem bislang unbekannten Täter angerufen, der sich als Polizeibeamter ausgab. Dabei wurde der 67-Jährige nach Wertgegenständen in seiner Wohnung befragt.

Anschließend kam es zu einem Treffen zur Übergabe der Wertgegenstände, welches durch mittlerweile informierte Polizeibeamte begleitet wurde.

Kurz vor der Übergabe der Wertgegenstände flüchteten beide Tatverdächtige jedoch ohne Tatbeute mit einem Pkw. Sie konnten im Anschluss durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 26-Jährigen und einen 29-Jährigen (beide mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen). Der 26-Jährige besitzt zudem keine gültige Fahrerlaubnis. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und mit dem Pkw fuhr.

Bei der Durchsuchung der Wohnräume der beiden Tatverdächtigen konnte in der Wohnung des 29-Jährigen eine größere Menge von Betäubungsmitteln, Verpackungsmaterialien, ein Einhandmesser sowie ein Schlagring aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Gegen beide Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Callcenterbetruges und der illegale Handel mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Gegen den 26-Jährigen wird zusätzlich ein Verfahren aufgrund des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis und Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Sie wurden beide der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaftbefehl erließ. Anschließend wurden sie einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1151. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl und Körperverletzung – Au

Am Mittwoch, 22.07.2025, gegen 19:30 Uhr, wurde gegenüber dem Notruf des Polizeipräsidiums München mitgeteilt, dass in der Eduard-Schmid-Straße ein Tatverdächtiger nach einer Körperverletzung und einem Diebstahl festgehalten wird. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit entsandt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten die Beamten einen 28-Jährigen mit somalischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz feststellen, welcher von Zeugen festgehalten wurde.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 28-Jährige zuvor in einem Lebensmittelgeschäft in der Zeppelinstraße alkoholische Getränke entwendete. Als er von Mitarbeitern darauf angesprochen wurde, gab er das Diebesgut zurück.

Anschließend entwickelte sich ein zunächst verbaler Streit mit einer 36-Jährigen und einem 43-Jährigen, beide mit Wohnsitzen in München, welcher in einer wechselseitigen tätlichen Auseinandersetzung mit dem 28-Jährigen endete. Dabei schlug der 28-Jährige mit einer Glasflasche der 36-Jährigen gegen den Kopf. Der 43-Jährige verletzte bei der Auseinandersetzung den 28-Jährigen.

Anschließend entfernte sich der 28-Jährige vom Lebensmittelgeschäft und flüchtete in Richtung Eduard-Schmid-Straße, wo er von auf die Situation aufmerksam gewordenen Unbeteiligten festgehalten wurde. Er wurde vor Ort vorläufig festgenommen.

Der 28-Jährige und die 36-Jährige wurden bei der Auseinandersetzung verletzt, weshalb sie in Krankenhäusern behandelt werden mussten.

Gegen den 43-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung erstellt. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der 28-Jährige wurde nach der ärztlichen Behandlung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Dort wird ein Haftrichter im Laufe des heutigen Tages über die Klärung der Haftfrage entscheiden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 26.

1152. Größerer Polizeieinsatz wegen Bedrohung – Forstenried

Am Dienstag, 22.07.2025, gegen 20:55 Uhr, wurde der Notruf 110 der Polizei über eine mögliche Bedrohungssituation in einem Mehrfamilienhaus informiert. Eine 49-jährige Bewohnerin solle sich zu diesem Zeitpunkt in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und einen 63-jährigen Familienangehörigen mit einem Messer bedroht haben. Anschließend flüchtete der Familienangehörige aus der Wohnung.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt, darunter auch Kräfte einer Einsatzhundertschaft.

Die Polizeibeamten konnten vor Ort eine 49-jährige Tatverdächtige feststellen. Zudem konnte das Tatmittel, ein Küchenmesser, aufgefunden und sichergestellt werden.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die 49-Jährige musste aufgrund ihres gefährdenden Verhaltens in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung gebracht werden. Sie wurde wegen der Bedrohung angezeigt.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1153. Die Münchner Polizei überreicht neues Hausaufgabenheft für die Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen

-Fotos

Bereits vor vielen Jahren hatte die Münchner Polizei ein eigenes Hausaufgabenheft für Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse entwickelt. Themen wie der Umgang mit Fahrraddiebstahl, „Nein heißt Nein“, der tote Winkel oder die Sichtbarkeit im Straßenverkehr wurden hier kindgerecht aufbereitet. Es diente als täglicher Begleiter im Schulalltag und als wirksames Instrument zur frühzeitigen Kriminalitäts- und Verkehrsprävention.

Die Münchner Polizei, der Polizeiverein „Sicher in München e.V.“ hat das bisherige Hausaufgabenheft gemeinsam mit dem Häfft Verlag inhaltlich auf neuesten Stand gebracht und dem Hausaufgabenheft ein zeitgemäßes Layout gegeben.

Gemeinsames Ziel war es ein neues und modernes Hausaufgabenheft zu entwickeln, das nicht nur optisch überzeugt, sondern auch inhaltlich besser auf die Bedürfnisse und Interessen der Schülerinnen und Schüler eingeht. Wichtige Themen wie Mobbing, sicheres Surfen im Internet und der Umgang mit dem Smartphone wurden ergänzt und bieten den Kindern hilfreiche Impulse für den Alltag.

Finanziert wurde das Projekt der Münchner Polizei vollständig aus Spendenmitteln. Beteiligt haben sich neben dem Polizeiverein „Sicher in München e.V. - Partner der Polizei seit 1985“ auch der Kommunale Unfallversicherungsverband (KUVB), das Landratsamt München, Signal Iduna sowie der Rotary Club. Insgesamt können nun 14.800 Exemplare an Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen an Münchner Grundschulen verteilt werden.

Polizeipräsident Thomas Hampel bedankte sich herzlich für diese Unterstützung. „Wir freuen uns sehr, mit dem neuen Hausaufgabenheft ein modernes und alltagsnahes Präventionsangebot für Kinder bereitzustellen. Mein besonderer Dank gilt allen Unterstützerinnen und Unterstützern, die dieses wichtige Projekt durch ihr Engagement und ihre Spenden ermöglicht haben.“

Am Mittwoch, 23.07.2025 wurden die ersten Hausaufgabenhefte offiziell durch Polizeipräsident Hampel zusammen mit den Vertretern der Sponsoren Herrn Landrat Göbel, Frau Frank (Vorsitzende des Vereins „Sicher in München e.V.“), Herr Rittel (Signal Iduna), Frau Seßlen (KUVB) und dem Geschäftsführer des Häfft Verlages, Herrn Reiter, exemplarisch für das Projekt einer Schulklasse der Grundschule in der Oselstraße überreicht. Die Schülerinnen und Schüler sind somit startklar für das neue Schuljahr und die 3. Klasse.