ARNSTORF, LKR. ROTTAL-INN. Auf einem Fest in Arnstorf (19.07.2025) kam es zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern, einer davon wurde am Kopf verletzt. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt mit der Staatsanwaltschaft Landshut.

Gegen Mitternacht von Samstag (19.07.2025) auf Sonntag (20.07.2025) kam es auf einem Fest in Arnstorf zu einem Streit zwischen zwei Männern. Eine vorerst verbale Streitigkeit mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 35-Jähriger einem 44-Jährigen wohl mit einem Maßkrug auf den Kopf schlug. Im weiteren Verlauf kam es zu weiteren Faustschlägen seitens des 35-Jährigen. Der verletzte 44-Jährige wurde unter anderem am Kopf verletzt und wurde anschließend in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht. Zunächst bestand der Verdacht, dass ein weiterer 39-Jähriger Mann an der Tat beteiligt war und ebenfalls auf den Geschädigten einschlug.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts übernommen.

Am Montag (21.07.2025) wurden die beiden tatverdächtigen Männer vorläufig festgenommen und gestern (22.07.2025) beim Haftrichter vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragte Haftbefehl gegen den 35-Jährigen wurde erlassen. Der 39-Jährige wurde nach der Vorführung entlassen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 23.07.2025, 11.05 Uhr