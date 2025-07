LICHTENFELS. Wie berichtet, kam es am Sonntag, 15. Juni 2025, zu einem Brand in einem Einkaufszentrum in Lichtenfels. Über die Lüftungsanlage verteilten sich die Rauchgase über mehrere Geschäfte.

Die Kriminalpolizei Coburg konnte nun die Brandursache ermitteln, welche durch einen Spezialisten des bayerischen Landeskriminalamts verifizierte wurde. Wie sich herausstellte, brach das Feuer im Bereich von gemeinsam abgelagerter lithiumhaltiger Batterien, sogenannter Knopfzellen und digitalen Preisschildern aus Kunststoff aus.

Auf den sensiblen Umgang mit lithiumhaltigen Batterien bzw. Akkus wird hingewiesen. Weitere Verhaltenstipps sind auch unter dem Internetauftritt des bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz ersichtlich: www.abfallratgeber.bayern.de