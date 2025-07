ZWIESEL, LKR. REGEN. Am Montagnachmittag (21.07.2025) wurden drei tote Personen in einem Mehrfamilienhaus in Zwiesel aufgefunden. Ein 37-jähriger Slowake wurde in Österreich festgenommen.

Ein 37-jähriger Mann hat sich bei den österreichischen Polizeibehörden in Linz gemeldet und mitgeteilt, drei Personen getötet zu haben. Bei der Nachschau in dem vom Beschuldigten bewohnten Mehrfamilienhaus in Zwiesel wurden drei tote Personen aufgefunden. Bei zwei Opfern handelt es sich um eine deutsche 22-Jährige und um einen 56-jährigen Deutschen. Die Identität der dritten toten Person konnte nun geklärt werden. Dabei handelt es sich um eine 26-jährige Bewohnerin des Mehrfamilienhauses im Alten Lindberger Weg. Alle vier Beteiligten wohnten im Mehrfamilienhaus und sind sich daher bekannt.

Im Rahmen der umfangreichen Maßnahmen zur Sicherung von Spuren am gestrigen Tag konnten abgetrennte Leichenteile gefunden werden. Weitere Umstände zur Auffindung können derzeit aufgrund ermittlungstaktischer Gründe nicht angegeben werden. Auch Auskünfte zum genauem Tathergang sowie zu den Hintergründen können gegenwärtig noch nicht gegeben werden. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Deggendorf wird bei der Tatortarbeit von Spezialisten des Landeskriminalamtes und der Rechtsmedizin München unterstützt.

Der 37-jährige Slowake wurde in Linz festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Deggendorf hat bei der österreichischen Justiz bereits die Überstellung nach Deutschland beantragt und steht dabei in engem Austausch mit den österreichischen Sicherheitsbehörden. Der 37-Jährige steht derzeit im Verdacht, den Mann und die beiden Frauen getötet zu haben.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Deggendorf und der Kriminalpolizeistation Deggendorf laufen nach wie vor auf Hochtouren. Bereits gestern wurde mit der Untersuchung der Leichen in der Rechtsmedizin München begonnen. Abschließende Ergebnisse stehen hierzu noch aus.

Veröffentlicht: 23.07.2025, 09.15 Uhr