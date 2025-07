TUTZING, LKR. STARNBERG, 23.07.2025 - Wie in der Erstmeldung bereits mittgeteilt wurde, kam es am 18.07.2025 in Tutzing zu einem Wohnhausbrand. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses Am Höhenberg entwickelte sich während der Abwesenheit der Bewohner in den Vormittagsstunden des 18.07.2025 ein Brand, der durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden konnte. Ein Übergreifen auf weitere Wohneinheiten wurde verhindert.

Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation.

Durch das Feuer entstanden in der kompletten Wohnung Rußschäden. Zudem wurden die Dachbalken beschädigt. Der Schaden wird mit einem niedrigen 6-stelligen Eurobetrag beziffert.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck gehen im Rahmen der gestern durchgeführten Brandortbegehung von einem technischen Defekt an einem elektronischen Gerät aus.

Tutzing, Lkr. Starnberg, 18.07.2025

Brand eines Wohnhauses – Erstmeldung

Heute Vormittag wurde gegen 10:20 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Straße Am Höhenberg in Tutzing gemeldet.

Derzeit laufen die Löscharbeiten, die Straße wurde durch die Rettungskräfte gesperrt.

Detaillierte Auskünfte sind derzeit noch nicht möglich, es wird nachberichtet.