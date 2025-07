STRAUBING. Am 22.07.2025 gegen 12.00 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Straubing-Bogen mit seinem BMW die Staatsstraße 2142 von Straubing kommend in Richtung Geiselhöring.

Hierbei überholte er trotz angeordnetem Überholverbot und einer „Durchgezogenen Linie“ in einer langgezogenen Doppelkurve zwischen den Ortsteilen Kay und Ringenberg drei andere Pkw, die ihrerseits ordnungsgemäß in gleicher Richtung fuhren.

Kurz nach dem Kurvenbereich erfasste er einen im Gegenverkehr befindlichen 63-jähriger Kraftradfahrer aus dem Landkreis Dingolfing-Landau, der die Staatsstraße in Richtung Straubing befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge wobei beiden Unfallbeteiligten von der Fahrbahn abkamen. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Kraftradfahrer lebensbedrohende Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt werden. Der 20-jährige erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden in einer Höhe von insgesamt etwa 30000.- Euro.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Staatsstraße musste bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und den Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle bis etwa 15.40 Uhr total gesperrt werden.

Veröffentlicht: 22.07.2025, 15.41 Uhr