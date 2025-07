FORCHHEIM. Freitagabend kam es am Friedhof in der Birkenfelderstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 47-jährigen Mann und einer 41-jährigen Frau. Die Kripo Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Schon zuvor soll es in der Innenstadt zu einem Streit zwischen den beiden Beteiligten gekommen sein. Gegen 19.30 Uhr mündete das Ganze dann in eine handgreifliche Auseinandersetzung am Alten Friedhof. Im Verlauf soll der 47-Jährige der Frau die Umhängetasche entrissen und sie beleidigt haben. Die 41-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Mann soll daraufhin in Richtung Innenstadt geflüchtet sein.

Die Kriminalpolizei Bamberg sucht einen Mann, der den Vorfall beobachtet haben soll. Er und andere Zeugen, die hilfreiche Angaben machen können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0951/9129-491 melden.