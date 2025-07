STEGAURACH, LKR. BAMBERG. Am frühen Dienstagmorgen geriet ein geparktes Auto in Stegaurach in Brand. Das Feuer griff anschließend auf ein weiteres Auto über. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 3.30 Uhr bemerkten Zeugen das brennende Auto in der Brückenstraße. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehrkräfte stand dieses bereits in Vollbrand. Zudem waren die Flammen auf ein nebenstehendes Auto übergegangen. Die umliegenden Wehren waren mit über 30 Kräften vor Ort und brachten das Feuer rasch unter Kontrolle. Auch Kräfte des Rettungsdienstes sowie der Polizei Bamberg-Land waren im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von rund 160.000 Euro, verletzt wurde niemand.



Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache übernommen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei den Beamten zu melden.