1350 – Anrufwelle falscher Polizeibeamter in Augsburg

Augsburg – Am gestrigen Dienstag (22.07.2025) kam es vermehrt zu Anrufen im Stadtgebiet Augsburg von Telefonbetrügern.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erkannten alle Angerufenen den Betrugsversuch und es kam zu keinem Vermögensschaden.

Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Bürgerinnen und Bürger noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Diese bringen Menschen durch verschiedenste Maschen regelmäßig um ihr Erspartes.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

www.polizei.bayern.de/nmmo

www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick

1351 – Polizei stoppt Radfahrer unter Drogeneinfluss

Lechhausen – Am Montag (21.07.2025) war ein 43-jähriger Radfahrer unter Drogeneinfluss in der Euler-Chelpin-Straße unterwegs und verursachte dabei einen Unfall.

Gegen 17.30 Uhr war der 43-Jährige auf einem Parkplatz unterwegs. Hierbei geriet er offenbar ins Schwanken und kollidierte mit einem VW, der dort geparkt war. Nach derzeitigen Erkenntnissen verletzte er sich dabei nicht.

Bei der Aufnahme durch die Polizeistreife zeigte der 43-Jährige drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis.

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 43-Jährigen.

1352 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Lechhausen – Im Zeitraum von Freitag (18.07.2025), 22.00 Uhr bis Samstag (19.07.2025), 10.00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Cranachstraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten im genannten Zeitraum eine Garage mit Farbe. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

1353 – Was zunächst als nettes Gespräch begann… Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Innenstadt – Am Dienstag (22.07.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Fuggerstraße.

Gegen 01.30 Uhr sprach ein 28-Jähriger zunächst eine Personengruppe an und unterhielt sich mit ihnen. Im Verlauf des Gesprächs verhielt sich der 28-Jährige offenbar zunehmend aggressiv. Hierbei schlug er einen 24-Jährigen sowie einen 23-Jährigen aus der Personengruppe unvermittelt ins Gesicht. Die beiden wurden hierbei leicht verletzt. Anschließend verständigte ein Mann aus der Gruppe die Polizei.

Bei Eintreffen der Beamten flüchtete der 28-Jährige zunächst. Als die Beamten den Mann stoppten, leistete er erheblichen Widerstand. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde medizinisch versorgt. Anschließend musste er in den Polizeiarrest gebracht werden. Bei den Widerstandshandlungen verletzte er zwei Polizeibeamte leicht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 28-Jährigen.

1354 – Nachtrag: Zeugensuche nach gefährlichem Überholmanöver

In der Pressemitteilung Nr. 1292 vom 13.07.2025 berichteten wir Folgendes:

Oberhausen – Am Freitag (11.07.2025) kam zu einem gefährlichen Überholvorgang in der Zollernstraße.

Gegen 17:30 Uhr überholte ein bislang unbekannter Taxifahrer in der Zollernstraße ein stehendes Fahrzeug, das einer Familie das Überqueren der Fahrbahn ermöglichen wollte. Während des Überholvorgangs kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit der Familie, die gerade noch ausweichen konnte.

Der Taxifahrer wird wie folgt beschrieben:

Ca. 25-30 Jahre alt, südländliches Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare, dunkles T-Shirt, Geheimratsecken. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Ab hier neu:

Die Polizei ermittelte zwischenzeitlich den zunächst unbekannten Taxifahrer. Hierbei handelt es sich um einen 25-jährigen Mann.

Die Polizei sucht nun die Familie, die dem Zusammenstoß gerade noch ausweichen konnte.

Diese wurde wie folgt beschrieben:

Es handelte sich um eine mindestens dreiköpfige Familie mit Vater, Mutter und einem Jungen im Alter von etwa sechs Jahren.

Der Vater wurde folgendermaßen beschrieben: männlich, ca. 170 cm, 30 Jahre, schlanke Statur, trug einen Kinnbart, hatte mehrere Tattoos

Die Mutter wurde folgendermaßen beschrieben: weiblich, etwas kleiner als der Mann, blonde Haare

Die Polizei bittet die Familie oder Personen, die die Familie kennen, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

1355 – Brand in einem Keller

Kriegshaber – Am Montag (21.07.2025) kam es zu einem Brand in einem Keller in der Straße „Am alten Hessenbach“. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 18.15 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert, nachdem Anwohner diesen bemerkt hatten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Brand in dem Kellerabteil durch einen Kabelbrand entstanden sein.

1356 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Haunstetten - Siebenbrunn – Am Montag (21.07.2025) ereignete sich auf der Kreuzung Auf dem Nol/ Unterer Talweg ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei verletzt.

Gegen 09.45 Uhr war eine 29-Jährige mit ihrem Auto im Unteren Talweg unterwegs. An der Kreuzung zur Straße Auf dem Nol kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 52-Jährigen. Dieser wollte den Kreuzungsbereich ebenfalls passieren und übersah dabei offenbar die 29-Jährige, welche sich auf der Vorfahrtsstraße befand. Bei dem Unfall wurde die Frau verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 52-Jährigen.

1357 – Doppelter Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Innenstadt – Am Montag (21.07.2025) kam es in der Berliner Allee zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 17.30 Uhr war ein 51-Jähriger mit seinem Opel in der Berliner Allee unterwegs. Auf Höhe einer Verkehrsinsel bemerkte er offenbar zu spät, dass zwei Autos vor ihm wegen querenden Fußgängern anhalten mussten. Der Mann stieß gegen das Heck einer 24-Jährigen, die daraufhin auf das vor ihr stehende Fahrzeug einer 19-Jährigen geschoben wurde. Die beiden Fahrerinnen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 51-Jährigen.