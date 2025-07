Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

Hof. Beamte der Bundespolizeiinspektion Selb kontrollierten am Montagmittag in Hof einen Fernreisebus auf der Fahrtstrecke von Leipzig nach München. Bei einem Fahrgast fanden sie größere Mengen Drogen. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der 25-jährige palästinensische Mann aus Leipzig hatte verschiedene Betäubungsmittel in größeren Mengen im Gepäck - darunter Marihuana und Haschisch im mittleren dreistelligen Grammbereich, Kokain im mittleren zweistelligen Grammbereich und einige Tabletten Ecstasy. Die Polizisten stellten die Drogen sicher und nahmen den Mann vorläufig fest. Anschließend übernahm die Kriminalpolizei Hof die Ermittlungen.

Am Dienstagvormittag führten Beamte den Mann einem Ermittlungsrichter vor. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Untersuchungshaftbefehl. Der durchreisende 25-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Cannabis in nicht geringen Mengen strafrechtlich verantworten.