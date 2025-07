KULMBACH. Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Montag in eine Futtermittelfabrik in Kulmbach ein. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in der Zeit von Sonntagnacht, etwa 23 Uhr, bis Montagfrüh, 4.40 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Bürokomplex der Firma in der Kronacher Straße. Dort erbeuteten die Einbrecher einen geringen dreistelligen Eurobetrag und flüchteten im Anschluss.

Bei der Tat verwendeten die Unbekannten eine größere Aluminium-Leiter, mit der sie auf das Dach der Fabrik gelangten. Woher die Leiter stammt, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Kronacher Straße bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Kripo Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden. Die Beamten bitten insbesondere Personen, denen in letzter Zeit eine solche Leiter abhandengekommen ist, sich mit der Kripo in Verbindung zu setzen.