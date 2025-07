1139. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Handel mit Betäubungsmitteln – Perlach

Ende Mai 2025 erhielt die Münchner Polizei einen Hinweis, dass aus einer Wohnung heraus mit Betäubungsmitteln gehandelt werden soll.

Nach intensiver Ermittlungsarbeit der örtlich zuständigen Polizeiinspektion 24 und des Kommissariats 83 wurde am 09.07.2025 über die Staatsanwaltschaft München I ein Durchsuchungsbeschluss für die betreffende Wohnung erwirkt und noch am selbigen Tag in den Nachmittagsstunden durch die Münchner Polizei vollzogen.

In der Wohnung konnten der 63-Jährige Wohnungsinhaber, sowie ein 32-Jähriger und 28-Jähriger, alle wohnhaft in München, festgestellt werden.

Als der 32-Jährige das Eindringen der Polizeibeamten bemerkte, sprang er aus dem Fenster der im ersten Stock gelegenen Wohnung und verletzte sich dabei schwer.

In der Wohnung und in der Tiefgarage konnten in zwei Fahrzeugen Betäubungsmittel im mittleren zweistelligen Kilogrammereich sowie illegale Arzneimittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Zudem konnten diverse Beweismittel, welche auf einen Handel mit Betäubungsmittel hindeuten, sichergestellt werden.

Zwei der drei Tatverdächtigen (der 32-Jährige und der 28-Jährige) wurden vor Ort vorläufig festgenommen. Der 32-Jährige musste zudem zur weiteren ärztlichen Behandlung von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 32- und den 28-Jährigen wurde am darauffolgenden Tag Haftbefehl erlassen.

Der 63-Jährige wurde vor Ort wieder entlassen.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 83 geführt.

1140. Einrichtung eines Medien-Upload-Portals nach unangemeldeter Versammlung (Fahrradcorso) mit über 100 Fahrradfahrern – Maxvorstadt und Schwabing

-siehe Medieninformation vom 20.07.2025 Nr. 1127

Am Nachmittag des Samstags, 19.07.2025 kam es zu einer unangemeldeten Versammlung mit ca. 100 Fahrradfahrern durch die Innenstadt. Diese versuchten mehrmals sich einer Kontrolle zu entziehen, brannten Pyrotechnik ab, beleidigten mehrere Passanten und verübten mehrere Straftaten zum Nachteil der eingesetzten Beamten.

Für eine rasche und umfassende Aufklärung bittet die Polizei um Ihre aktive Mithilfe. Sollten Sie Foto-, Video- oder Audioaufnahmen vom Ereignisort bzw. aus der unmittelbaren Umgebung des Geschehens im Zeitraum von 13:00 bis 15:30 Uhr gemacht haben, möchten wir Sie bitten, diese der Polizei möglichst umgehend über unser Upload-Formular zur Verfügung zu stellen, welches unter folgendem Link erreichbar ist:

https://medienupload-portal01.polizei.bayern.de

Sofern die Übermittlung Ihrer Mediendateien mit diesem Formular nicht funktionieren sollte, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

1141. Gefährliche Körperverletzung unter Jugendlichen – Obersendling

Am Sonntag, 20.07.2025, gegen 22:20 Uhr, verständigte ein Zeuge über den Notruf 110 die Polizei und teilte mit, dass in Obersendling eine Schlägerei mit mehreren Jugendlichen stattfinden solle. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort geschickt.

Am Einsatzort trafen die Polizeibeamten zwei Jugendliche im Alter von 16 und 18 Jahren (beide mit Wohnsitz in München) an, welche verletzt am Boden saßen. Nach ersten Ermittlungen gerieten die beiden 16- und 18-jährigen Jugendlichen mit einer Gruppe von Jugendlichen in Streit, in dessen Verlauf auf die beiden eingeschlagen und eingetreten wurde. Im weiteren Verlauf wurde die Gruppe immer größer. Alle beteiligten Jugendlichen seien äußerst aggressiv gewesen.

Ein Zeuge teilte den Polizeibeamten vor Ort mit, dass ein Jugendlicher der Jugendgruppe während der Schlägerei eine Waffe vorgezeigt haben solle. Bei einer Absuche konnte durch die Polizeibeamten unter einem geparkten Pkw eine PTB-Waffe aufgefunden werden. Des Weiteren wurden die beiden Mobiltelefone der beiden 16- und 18-jährigen wieder aufgefunden. Die beiden 16- und 18-jährigen verletzten Jugendlichen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur ärztlichen Behandlung gebracht.

Im Rahmen der Sofortfahndung wurde eine 25-köpfige Jugendgruppe im Tatortbereich einer Kontrolle unterzogen und deren Personalien festgestellt.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1142. Große Durchsuchungsaktion wegen Kinderpornografie – Stadtgebiet und Landkreis München

Am Freitag,18.07.2025, wurden durch das ermittelnde Kommissariat 17 der Münchner Kriminalpolizei in den Morgenstunden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München I und des bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg eingerichteten Zentrums zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch im Internet (ZKI) umfangreiche Durchsuchungen durchgeführt. Im Kampf gegen Kinder- und Jugendpornografie durchsuchten über 40 Einsatzkräfte der Polizei auf richterliche Anordnung 22 Wohnungen.

Bei den insgesamt 22 männlichen Tatverdächtigen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren, besteht dringender Tatverdacht Kinderpornografie nicht nur besessen, sondern teilweise auch verbreitet zu haben. Zusammenhänge und für die jeweiligen Tathandlungen relevante Verbindungen zwischen einzelnen Tatverdächtigen sind nach dem momentanen Ermittlungsstand nicht bekannt.

Die Straftaten waren überwiegend über das Bundeskriminalamt (BKA) gemeldet worden.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei der Durchsuchungsaktion zahlreiche Mobiltelefone, Computersysteme und elektronische Speichermedien sicher.

Insgesamt wurden fünf Personen erkennungsdienstlich behandelt. Alle 22 Tatverdächtigen wurden nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die digitalforensische Auswertung nach inkriminierten Dateien dauert entsprechend an und macht deutlich, dass die Dynamik in dem Deliktfeld der Kinderpornografie hoch bleibt.

Die fortlaufenden Ermittlungen führt das Kommissariat 17.

1143. Festnahme eines Tatverdächtigen nach einem staatsschutzrelevanten Delikt – Altstadt

Am Samstag, 19.07.2025, gegen 16:05 Uhr, befand sich ein 48-Jähriger mit Wohnsitz in München am St.-Jakobs-Platz und zeigte ein Handzeichen mit Bezug zum Nationalsozialismus.

Eine sofort hinzugerufene Streife der Münchner Polizei konnte den 48-Jährigen am St.-Jakobs-Platz antreffen und vorläufig festnehmen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine starke Alkoholisierung.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 48-Jährige vor Ort wieder entlassen. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Er wurde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt.

Das Kommissariat 44 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1144. Einbruch in Bürocontainer durch DNA-Abgleich geklärt – Laim

Zwischen Samstag, 12.10.2024, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 13.10.2024, 15:30 Uhr, verschaffte sich ein damals unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Bürocontainer in der Landsberger Straße. Er entwendete nach ausgiebiger Suche lediglich Betriebsanleitungen und Unterlagen, die er zunächst an sich nahm, die bereits auf dem Gelände aber wieder wegwarf.

Aufgrund einer detaillierten Spurensicherung am Tatort durch die Münchner Kriminalpolizei konnte DNA-Material gesichert werden. Mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes konnte im Nachgang diese DNA-Spur ausgewertet werden. Diese führte zu einem 37-Jährigen mit ungarischer Staatsangehörigkeit und unbekannten Aufenthaltsort.

Das Kommissariat 52 führt weiter die Ermittlungen.

1145. Verkehrsunfall; eine Person verstorben – Neuperlach

-siehe Medieninformation vom 20.07.2025, Nr. 1124

Wie bereits berichtet, fanden am Freitag, 18.07.2025, gegen 17:50 Uhr, zwei Zeugen einen bewusstlosen über 80-jährigen Radfahrer mit Wohnsitz in München, der auf dem Gehweg der Albert-Schweitzer-Straße auf Höhe Hausnummer 66 vor einer großen Steintreppe lag.

Der Radfahrer wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Im Verlauf der nächsten Tage verschlechterte sich sein Gesundheitszustand. Am Montag, 21.07.2025, verstarb er im Krankenhaus.

Die Münchner Verkehrspolizei führt weiterhin die Ermittlungen.

1146. Sachbeschädigung durch Graffiti – Bogenhausen

Am Montag, 21.07.2025, gegen 02:40 Uhr, beobachtete ein Zeuge drei vermummte Personen, welche mit roter Farbe einen Schriftzug mit inhaltlichem Bezug zur aktuellen Situation in Nahost auf den Boden vor ein Gebäude sprühten und ein Fenster des Gebäudes mit einem unbekannten Gegenstand einwarfen.

Der Zeuge verständigte den Polizeinotruf. Es wurden sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnten drei weibliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Bei diesen handelt es sich um eine 20-Jährige, eine 23-Jährige und eine 24-Jährige jeweils mit Wohnsitz in München. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen. Gegen alle drei Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1147. Versuchtes Raubdelikt – Maxvorstadt

Am Freitag, 18.07.2025, gegen 13:30 Uhr befand sich eine 31-Jährige Touristin gemeinsam mit ihrem 36-jährigen Lebensgefährten im Alten Botanischen Garten und setzte sich dort auf eine der Grünflächen. Ein unbekannter Mann näherte sich dem Paar und griff nach dem auf dem Boden abgestellten Rucksack der 31-Jährigen. Das Paar hielt daraufhin instinktiv den Rucksack fest und es entwickelte sich eine Rangelei mit dem Unbekannten. In diesem Zusammenhang erhielt die 31-Jährige auch zwei Faustschläge im Bereich des Oberkörpers. Der Täter konnte schließlich von dem Paar fixiert werden bis die Polizei am Tatort eintraf.

Die 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen und zudem wurde ihre Halskette beschädigt. Ihr 36-jähriger Lebensgefährte wurde ebenfalls leicht verletzt. Bei dem Tatverdächtigen, der von der Polizei vor Ort vorläufig festgenommen wurde, handelt es sich um einen 27-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Traunstein. Dieser wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Von der Tat konnten Videoaufzeichnungen durch die polizeilichen Videotürme gefertigt werden, die entsprechend ausgewertet werden.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden vom Kommissariat 21 übernommen.

1148. Terminhinweis

Coffee With a Cop

Am Mittwoch, 23. Juli 2025, findet von 10:00 bis 14:00 Uhr, eine besondere Gelegenheit zum Austausch mit der Polizei statt: „Coffee With a Cop“ macht Station auf dem Luitpoldweg in den Schlosspassagen in Grünwald.

In ungezwungener Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee können Bürgerinnen und Bürger mit Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion 32 (Grünwald) ins Gespräch kommen, Fragen stellen, Anliegen loswerden oder einfach nur den persönlichen Kontakt suchen.

Das Kommissariat 61 ist auch mit vor Ort und informiert über aktuelle Betrugsmaschen, insbesondere jene, die derzeit verstärkt ältere Menschen ins Visier nehmen – darunter der sogenannte „Enkeltrick“, Schockanrufe oder falsche Polizeibeamte. Die Expertinnen und Experten erklären, wie man sich wirksam schützen kann und worauf im Alltag zu achten ist.

Kommen Sie vorbei, lernen Sie Ihre Polizei besser kennen – und genießen Sie eine Tasse Kaffee im Dialog.