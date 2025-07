TEGERNSEE, LKR. MIESBACH. Am frühen Sonntagmorgen, 20. Juli 2025, meldete ein 24-Jähriger, dass er von drei oder vier Unbekannten in Tegernsee niedergeschlagen und beraubt worden sei. Die Kriminalpolizei Miesbach übernahm die Ermittlungen in dem Fall und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Über Notruf erreichte am frühen Sonntagmorgen die Polizei die Meldung, dass es in Tegernsee zu einer Raubstraftat gekommen sei. Wie die Befragungen des Opfers, einem 24-Jährigen aus Norddeutschland, vor Ort durch die Streifenwagenbesatzung ergab, war der junge Mann zu Fuß in Tegernsee unterwegs, als er gegen 02.30 Uhr in der Schwaighofstraße Höhe Hausnummer 70 von drei oder vier Unbekannten angegriffen und bewusstlos geschlagen wurde. Als er wieder zu sich kam, fehlten ihm mehrere persönliche Gegenstände und Wertsachen. Der 24-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt, eine Einweisung in ein Krankenhaus war aber nicht notwendig.

Die ersten Maßnahmen vor Ort wurden von der Polizeiinspektion Miesbach eingeleitet. Fahndungsmaßnahmen blieben aber leider ohne Erfolg. Inzwischen übernahm die Kriminalpolizei Miesbach zuständigkeitshalber die weiteren Ermittlungen wegen einer Raubstraftat.

Das Opfer konnte die Täter wie folgt beschreiben:

Drei bis vier männliche Personen, alle ca. 180 cm groß, zwei dunkelhaarig und einer vermutlich blond, zwei trugen Tracht, einer war dunkel gekleidet mit kariertem Kapuzenshirt.

Das zuständige Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeistation Miesbach bittet in dem Zusammenhang auch um Zeugenhinweise.

Personen, welche in dem Fall sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08025) 2990 bei der Kriminalpolizeistation Miesbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.