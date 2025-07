BAD AIBLING, LKR. ROSENHEIM. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Raubling kontrollierten am Donnerstagmorgen, 17. Juli 2025, auf der A8 einen mit zwei Personen besetzten Pkw. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Fahnder in einem Versteck mehrere Pakete mit Drogen, unter anderem rund 1 Kilogramm Amphetamin. Sowohl der 42-jährige Fahrer als auch dessen ebenfalls 42-jährige Beifahrerin, mutmaßliche Drogenschmuggler, kamen in Untersuchungshaft.

Am Donnerstagmorgen (17. Juli 2025) kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Raubling gegen 07.30 Uhr auf der BAB 8 bei Bad Aibling einen mit zwei Personen besetzten Pkw, der in Fahrtrichtung Österreich unterwegs war.

Die Beamten hatten das richtige Gespür. Im Pkw VW der beiden 42-jährigen rumänischen Staatsangehörigen fanden die Fahnder in einem Versteck mehrere Pakete, in denen sich unter anderem rund 1 Kg Amphetamin befand. Es besteht der Verdacht, dass die Beschuldigten die Drogen zuvor aus den Niederlanden nach Deutschland eingeführt wurden.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein stellte Haftantrag gegen die mutmaßlichen Drogenschmuggler. Beamte der Kriminalpolizei Rosenheim führten die beiden Tatverdächtigen am Freitag, 18. Juli 2025, dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Rosenheim zur Prüfung der Haftfrage vor. Dieser erließ gegen Beide Haftbefehl, jeweils insbesondere wegen des Verdachts der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Beide rumänischen Staatsangehörigen wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht, wo sie nun in Untersuchungshaft sitzen.

Die Ermittlungen in dieser Sache führt die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.