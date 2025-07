DURACH. Am Montag Nachmittag kam es auf der BAB7 im Gemeindebereich Durach zu einem schwereren Verkehrsunfall. Ein 20jähriger Lkw-Fahrer befuhr mit seinem Baustellen-Sattelzug die BAB7 in Richtung Süden. Etwa 1000 Meter vor dem Parkplatz Vorwald-West kam er vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die rechte Schutzplanke. Als der Fahrer sein Steuer reflexartig nach links riß, kippte sein Sattelzug nach links um und kam auf der linken Fahrzeugseite quer auf beiden Fahrstreifen zum Liegen. Auf dem Anhänger des Sattelzuges befanden sich 26,5 Tonnen Edelsplitt, welcher auf der Fahrbahn verteilt wurde. Wie durch ein Wunder kam der 20jährige mit leichten Verletzungen davon. Vorsorglich wurde er in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an seinem Sattelzug kann im Moment noch nicht abgeschätzt werden, dürfte jedoch deutlich im fünfstelligen Bereich liegen. An der rechten Leitplanke entstand ebenfalls Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Polizei, Rettungsdienst, Autobahnmeisterei, sowie die Freiwilligen Feuerwehren Betzigau und Kempten waren mit zahlreichen Einsatzkräften und Fahrzeugen vor Ort. Für die Bergung des Sattelzuges mußte ein Schwerlastkran angefordert werden. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde die BAB7 im betroffenen Streckenabschnitt für mehrere Stunden komplett gesperrt.

(VPI Kempten)