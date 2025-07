1342 – Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Autos

Innenstadt – Im Zeitraum von Freitag (18.07.2025), 22.00 Uhr bis Samstag (19.07.2025), 11.15 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Straße „Hinter der Metzg“.

Der oder die bislang Unbekannten entwendeten den weißen AMG C43 (Cabrio) mit Augsburger Kennzeichen und schwarzem Dach nach derzeitigen Erkenntnissen aus einem Parkhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

1343 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Lechhausen – Im Zeitraum von Samstag (19.07.2025), 21.00 Uhr bis Sonntag (20.07.2025), 13.00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Kolbergstraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten das Dach eines schwarzen Mercedes, der auf Höhe der Hausnummer 12 geparkt war. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1344 – Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung

Innenstadt – Am Sonntag (20.07.2025) belästige eine 38-Jährige mehrere Männer An der Blauen Kappe.

Gegen 13.30 Uhr soll sich die Frau zunächst mehrfach entblößt haben. Anschließend griff sie einem 34-Jährigen nach derzeitigen Erkenntnissen in den Schritt. Einsatzkräfte der Polizei kontrollierten die Frau vor Ort und erteilten ihr einen Platzverweis. Diesem kam die Frau nach.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sexueller Belästigung gegen die Frau. Personen, die durch das Verhalten der Frau ebenfalls belästigt wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

1345 – Polizei stoppt alkoholisierten Verkehrsteilnehmer

Lechhausen – Am Sonntag (20.07.2025) war ein 24-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 11.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, nachdem er zuvor verbotswidrige gewendet hatte. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 24-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest, der den Wert bestätigte.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen.

1346 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Hochzoll – Im Zeitraum von Samstag (19.07.2025), 17.00 Uhr bis Sonntag (20.07.2025), 08.15 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Hochvogelstraße.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen schwarzen BMW, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

1347 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Lechhausen – Am Sonntag (20.07.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Lechhauser Straße Ecke Johannnes-Haag-Straße. Eine 25-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 20.00 Uhr war ein 34-jähriger Ford-Fahrer auf der Lechhauser Straße in südliche Richtung unterwegs. Als er hierbei wenden wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der 24-jährigen Audi-Fahrerin, die in nördlicher Richtung unterwegs war. Die 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 34-Jährigen.

1348 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Göggingen – Am Sonntag (20.07.2025) war ein 22-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Gögginger Straße unterwegs.

Gegen 06.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei zeigte er drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 22-Jährigen.

1349 – Polizei ermittelt nach Rollerdiebstahl

Haunstetten – Am Sonntag (20.07.2025) entwendete ein bislang Unbekannter einen Roller in der Tattenbachstraße.

In der Zeit von 01.15 Uhr bis 09.15 Uhr entwendete der bislang unbekannte den Roller.

Gegen 18.30 Uhr meldeten Passanten den besagten Roller am Europaplatz. Hier war der bislang unbekannte offenbar in gefährlicher Fahrweise mit dem schwarzen Roller unterwegs und soll dabei knapp an Fußgängern vorbeigefahren sein. Anschließend flüchtete der Rollerfahrer.

Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

25-30 Jahre, arabisches Aussehen, schwarze Kleidung

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. Auch Personen, die durch die Fahrweise des Unbekannten gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd zu melden.