NÜRNBERG. (740) Das Polizeipräsidium Mittelfranken erweitert die mobile Videoüberwachung im öffentlichen Raum im Umfeld des Nürnberger Hauptbahnhofs. Zwei zusätzliche Kameras decken fortan weite Bereiche des Celtisparks ab.



Seit der Intensivierung polizeilicher Maßnahmen am und um den Nürnberger Hauptbahnhof registrierte die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd eine teilweise Verlagerung des Kriminalitätsschwerpunkts im Bereich des Südausgangs des Bahnhofs (Nelson-Mandela-Platz) in Richtung des westlich angrenzenden Celtisparks. Neben einer Häufung von Betäubungsmitteldelikten – darunter insbesondere auch der illegale Handel mit Cannabis – stieg auch die Anzahl an Mitteilungen aus der Bevölkerung über größere Personengruppen, gewaltvolle Auseinandersetzungen und ein zunehmendes Aggressionspotenzial in dem Bereich an.

Auf Grund der veränderten Sicherheitslage und dem damit einhergehenden empfindlichen Einfluss auf das Sicherheitsgefühl der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger weitet das Polizeipräsidium Mittelfranken im Rahmen der Arbeitsgruppe BAYERN. 360° SICHERHEIT. BAHNHOF. zusammen mit der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd die Maßnahmen im südlichen Bereich des Bahnhofs weiter aus. Die bereits etablierte mobile Videoüberwachung am Nelson-Mandela-Platz wurde am Montag (21.07.2025) um zwei weitere Kameras im Celtispark erweitert. Ziel der Videoüberwachung ist es, Sicherheitsstörungen zukünftig noch frühzeitiger zu erkennen und so noch schneller und zielgerichteter einschreiten zu können.

Gernot Rochholz, Polizeivizepräsident und Leiter der AG BAYERN. 360° SICHERHEIT., stellt klar: „Wir akzeptieren in unserer Stadt keine Angst- und keine rechtsfreien Räume und setzen deshalb alles daran, dass diese gar nicht erst entstehen. Drogenhändler und alkoholisierte Pöbler müssen wissen, dass wir buchstäblich ein Auge auf sie haben und schnell und konsequent einschreiten. Wir sind bereits jetzt tagtäglich mit einer Vielzahl an Beamtinnen und Beamten am und um den Hauptbahnhof vertreten und sorgen für die Sicherheit der Pendler, Geschäftstreibenden, Touristen und Anwohner. Dank der Erweiterung der Videoüberwachung im Celtispark können diese in Zukunft noch gezielter eingesetzt werden und kann so auf Sicherheitsstörungen noch effizienter reagiert werden.“



