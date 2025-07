BAYREUTH. Bislang Unbekannte beschmierten Mitte Juli ein Spielplatzschild und einen Gehweg mit politischen Inhalten. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstag, 10. Juli, bemerkte eine Passantin ein goldenes Hakenkreuz auf dem Gehweg in der Spitzwegstraße. Die Täter richteten einen Sachschaden von etwa 50 Euro an.

Neben der Graffitischmiererei hatten es Unbekannte am Sonntag, 13. Juli, auf ein Spielplatzschild in der Straße „Habichtweg“ abgesehen. Dort brachten die Täter mit schwarzer Farbe verschiedene Schriftzüge mit rechtsmotiviertem Inhalt an und hinterließen einen Sachschaden von rund 50 Euro.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Sachbeschädigungen besteht, müssen die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth zeigen.

Zeugen, die im Tatzeitraum oder auch schon wenige Tage vor den Taten verdächtige Personen im Bereich des Gehwegs in der Spitzwegstraße oder im Bereich des Spielplatzes in der Straße „Habichtweg“ gesehen haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kripo Bayreuth zu melden.