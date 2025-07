PLEYSTEIN.BABA6. Am Samstagnachmittag, 19.07.2025, wurde auf der Bundesautobahn A6 in Fahrtrichtung Nürnberg ein 29-jähriger Mann bei einer Kontrolle festgestellt, der eine nicht geringe Menge dopingrelevanter Substanzen mit sich führte. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nach derzeitigem Sachstand wurde der 29-jährige Mann gegen 17:00 Uhr auf Höhe des Parkplatzes Ulrichsberg Nord einer Kontrolle durch Kräfte der Bundespolizei unterzogen. Der Mann befand sich allein in seinem Fahrzeug, das er in Fahrtrichtung Nürnberg steuerte. Im Zuge der Kontrolle wurden in seinem mitgeführten Reisegepäck diverse Arzneimittel festgestellt, die dem Arzneimittelgesetz sowie dem Anti-Doping-Gesetz (AntiDopG) unterfallen und in ihrer Gesamtheit eine nicht geringe Menge darstellen. Der Mann wurde zur weiteren Sachbearbeitung an die Verkehrspolizeiinspektion Weiden überstellt. Dort wurde ein ergänzender Urintest vorgenommen, welcher den Anfangsverdacht einer Fahrt unter Einfluss von Drogen bestätigte. Eine durch einen Arzt veranlasste Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Verkehrsordnungswidrigkeit aufgrund Fahren unter Einfluss von Drogen steht nun auch im Raum. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft München I wurde eine Zustellungsbevollmächtigung benannt sowie eine Sicherheitsleistung in Höhe von über 1.000 Euro angeordnet. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. führt die weiteren Ermittlungen.