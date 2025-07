DONAUSTAUF, LKR. REGENSBURG. Am Sonntagabend ist an der Walhalla bei Donaustauf ein 32-jähriger Mann tödlich verunglückt. Er stürzte rund 8,50 Meter in die Tiefe und erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Fremdverschulden wird derzeit ausgeschlossen.

Am späten Sonntagabend, den 20. Juli 2025, ereignete sich an der Walhalla bei Donaustauf ein tragischer Unfall, bei dem ein 32-jähriger Mann tödlich verunglückte. Der Mann befand sich gegen 23:20 Uhr gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin auf der Ostseite des Denkmals. Als das Paar gerade seine Sachen zusammenpackte, trat der 32-Jährige unglücklich mit dem Fuß ins Leere und stürzte rund 8,50 Meter in die Tiefe. Der Mann prallte auf einem darunterliegenden Steinplateau auf.

Unverzüglich alarmierte Einsatzkräfte des Rettungsdienstes leiteten noch vor Ort Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie eine Reanimation ein. Diese blieben ohne Erfolg – der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei Regensburg bearbeitet diesen Fall. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach aktuellem Stand nicht vor.