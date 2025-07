FORCHHEIM. In der Nacht auf Montag brach ein Unbekannter in ein Haus in Forchheim ein. Als die Bewohner den Mann erwischten, flüchtete er. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Kurz nach Mitternacht verschaffte sich der Täter gewaltsam Zugang zum Haus in der Ruhstraße. Die Bewohner wurden durch Geräusche auf den Eindringling aufmerksam. Als sie den Mann stellten, ergriff er ohne Beute die Flucht in Richtung Hutstraße. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro.

Wer hat zur Tatzeit Wahrnehmungen im Bereich der Ruhstraße / Hutstraße gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten? Bitte wenden Sie sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 an die Kriminalpolizei Bamberg.