ROSENHEIM. Am frühen Samstagmorgen, 19. Juli 2025, wurde ein 31-Jähriger in der Rosenheimer Innenstadt von zwei Unbekannten niedergeschlagen und schwer verletzt. Der Versuch, ihm Wertsachen und Bargeld zu rauben, misslang. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen in dem Fall und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Zu dem versuchten Raubdelikt kam es nach Angaben des Geschädigten am frühen Samstagmorgen (19.07.2025) gegen 03:15 Uhr in der Adlzreiterstraße im Hofbräu-Komplex in der Rosenheimer Innenstadt.

Wie das Opfer (31) angab, war der Mann vor dem Lokal „Oscaers“ von zwei unbekannten Personen zu einem Zigarettenautomaten begleitet worden. Dort wurde er von einem der Täter durch einen Faustschlag niedergestreckt. Im Anschluss versuchten die Täter dem Opfer Wertsachen und Bargeld zu rauben, was ihnen aber nicht gelang. Nach weiteren Schlägen und Fußtritten auf den am Boden Liegenden entfernten sich die Angreifer. Der 31-Jährige erlitt bei der Attacke Gesichtsfrakturen und weitere Verletzungen.

Vom Geschädigten konnte einer der beiden Täter wie folgt beschrieben werden:

männlich, etwa 30 Jahre alt, ca. 160 bis 170 cm groß, hatte schwarze Haare mit Geheimratsecken, trug schwarzen Vollbart mit einer Bartlänge von ca. 10 – 15 mm, trug weißes T-Shirt.

Eine Beschreibung des zweiten Täters war dem Opfer nicht möglich.

Die ersten Maßnahmen vor Ort wurden von der Polizeiinspektion Rosenheim eingeleitet, Fahndungsmaßnahmen blieben aber leider ohne Erfolg. Inzwischen übernahm zuständigkeitshalber das zuständige Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei Rosenheim die weiteren Ermittlungen wegen einer Raubstraftat. Die Ermittler bitten in dem Zusammenhang auch um Zeugenhinweise:

Wer hat im Zusammenhang mit der Tat am Samstagmorgen (19. Juli) gegen 03.15 Uhr im Bereich Hofbräu-Komplex (Adlzreiterstraße) Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann aufgrund der Täterbeschreibung Hinweise zur Identität des Täters geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen können?

Personen, welche in dem Fall sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08031) 2000 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.