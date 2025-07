BAYREUTH. Schülerlotsen übernehmen eine wichtige Aufgabe, wenn es darum geht, jüngere Mitschüler sicher über die Straße zu begleiten. Beim Landesentscheid der Schülerlotsenwettbewerbe traten am vergangenen Freitag die 13 besten Lotsinnen und Lotsen aus ganz Bayern in Theorie und Praxis gegeneinander an.

Die Schulweghelfer testeten sich beispielsweise im Einschätzen von Entfernungen und Geschwindigkeiten. Unter den Ehrengästen waren Vertreter der Landesverkehrswacht Bayern, des Kultusministeriums, der Polizei und der Bundespolizei. Die drei besten Lotsen erhielten Pokal und Urkunde, überreicht durch Ehrengäste wie Dr. Silke Launert (MdB) und Ministerialrätin Maria Wilhelm vom Kultusministerium.

Die Polizei Oberfranken nutzte die Gelegenheit, um auf die positive Entwicklung bei Schulwegunfällen hinzuweisen: In Bayern sank die Anzahl der Schulwegunfälle von 635 im Jahr 2023 auf 624 im Jahr 2024. Besonders erfreulich ist der Rückgang der schwer verletzten Schüler um fast 27 Prozent. In Oberfranken zeigt sich ein ähnlicher Trend – und kein einziger Schüler kam im letzten Jahr auf dem Schulweg ums Leben.

„Das zeigt, dass ihr als Schülerlotsen hervorragende Arbeit leistet“, betonte Polizeioberrat Thomas Heindl. „Ohne euren Einsatz wären die Unfallzahlen sicher höher. Ich wünsche euch viel Erfolg und Spaß bei eurem Wettbewerb – ihr seid alle Gewinner, weil ihr euch für die Sicherheit eurer Mitschüler einsetzt.“