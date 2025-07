1134. Verkehrsunfall zwischen Traktor und Pkw; eine Person verletzt – Ismaning

Am Sonntag, 20.07.2025, gegen 13:35 Uhr, fuhr ein 38-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fendt Traktor mit Anhänger auf der Wiesstraße in Richtung Moosstraße. An der Einmündung zur Moosstraße wollte er nach links abbiegen.

Zur selben Zeit fuhr eine 50-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Erding mit einem Skoda Pkw auf der Moosstraße in Richtung Wiesstraße.

An der Einmündung der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde die 50-Jährige verletzt und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1135. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; eine Person verletzt – Isarvorstadt

Am Sonntag, 20.07.2025, gegen 20:35 Uhr, fuhr ein 45-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim mit einem Ford Pkw auf der Auenstraße Richtung Kapuzinerstraße auf dem zweiten Fahrstreifen. Hinter ihm fuhr auf dem dritten Fahrstreifen ein 61-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Renault Pkw.

Kurz nach der Kreuzung zur Baldestraße wechselte der 45-Jährige vom zweiten auf den dritten Fahrstreifen und kollidierte hierbei mit dem Pkw des 61-Jährigen. Durch den Zusammenstoß kam der Pkw des 61-Jährigen nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte ein dort geparktes Piaggio Kraftrad und ein Verkehrszeichen. Anschließend überschlug sich der Pkw und kam auf dem Fahrzeugdach liegend zum Stillstand.

Der 61-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-Jährige blieb unverletzt.

Beide Pkw, das Kraftrad und das Verkehrszeichen wurden beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1136. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin; eine Person verletzt – Isarvorstadt

Am Sonntag, 20.07.2025, gegen 21:25 Uhr, fuhr ein 64-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Mühldorf am Inn mit einem Daimler-Benz Pkw auf der Thalkirchner Straße in Richtung Kapuzinerstraße. An der dortigen Kreuzung beabsichtigte er nach rechts in die Kapuzinerstraße abzubiegen. Die Ampel zeigte zunächst für ihn Rotlicht, weshalb er warten musste.

Zur selben Zeit wollte eine 21-Jährige mit estnischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland als Fußgängerin die Kapuzinerstraße Richtung Südfriedhof auf der dafür vorgesehenen Fußgängerfurt überqueren.

Der 64-Jährige fuhr, als die Ampel für ihn Grünlicht zeigte in den Kreuzungsbereich ein, bog nach rechts ab und touchierte die 21-jährige Fußgängerin, die daraufhin zu Boden stürzte und vom Pkw des 64-Jährigen überrollt wurde.

Zudem touchierte der 64-Jährige mit dem Pkw einen Audi Pkw eines 58-Jährigen mit Wohnsitz in München, der zur gleichen Zeit wartend an der Rotlicht zeigenden Ampel in der Kapuzinerstraße stand, um dieser in Richtung stadteinwärts zu folgen.

Der 64-Jährige fuhr trotz der Zusammenstöße weiter auf der Kapuzinerstraße in Richtung stadtauswärts. An der Kreuzung Kapuzinerstraße und Isartalstraße fuhr der 64-Jährige im weiteren Verlauf gegen den Daimler Benz Pkw einer 55-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München auf, die bei Rotlicht an der Kreuzung wartete. Anschließend kam der Pkw des 64-Jährigen zum Stillstand.

Die 21-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 58-Jährige, die 55-Jährige und der 64-Jährige wurden jeweils nicht verletzt.

Alle drei Pkw wurden beschädigt. Der Pkw des 64-Jährigen wurde abgeschleppt und als Beweismittel sichergestellt.

Bei dem 64-Jährigen wurden Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung festgestellt. Es wurde im weitern Verlauf eine Blutentnahme durchgeführt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1137. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung und Körperverletzungdelikt – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 20.07.2025, gegen 02:50 Uhr, befand sich eine 18-Jährige mit Wohnsitz in München mit ihrem 17-jährigen Begleiter ebenfalls mit Wohnsitz in München auf dem Gehweg der Sonnenstraße auf Höhe Hausnummer 10.

Hier trat unvermittelt eine ihnen unbekannte männliche Person an sie heran und griff der 18-Jährigen an den Brustbereich. Zudem schlug ihr der unbekannte Täter sogleich in das Gesicht. Als der 17-jährige Begleiter der 18-Jährigen zu Hilfe eilte und sich zwischen der 18-Jährigen und dem Täter stellte, schlug dieser dem 17-Jährigen eine Glasflasche auf den Kopf. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Landwehrstraße.

Die 18-Jährige teilte den Vorfall einer zufällig in der Nähe befindlichen anwesenden Polizeistreife mit, welche im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung den Tatverdächtigen, einen 29-Jährigen mit eritreischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland, festnehmen konnte.

Die 18-Jährige sowie der 17-Jährige wurden verletzt. Der 17-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 29-jährige Tatverdächtige wurde wegen sexueller Belästigung und gefährlicher Körperverletzung angezeigt und anschließend der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird im Laufe des Montags, 21.07.2025, einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1138. Verstoß gegen das Waffengesetz – Untergiesing

Am Sonntag, 20.07.2025, gegen 14:20 Uhr, verständigte ein Zeuge den Polizeinotruf 110 und teilte mit, dass eine männliche Person aus einem Wohnhaus mit einem Luftgewehr auf Tauben im Innenhof schießt.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort geschickt. Der Tatverdächtige konnte in einer Wohnung lokalisiert und angetroffen werden. Bei ihm handelt es sich um den Bewohner. Das Luftgewehr wurde in der Wohnung aufgefunden und beschlagnahmt.

Der 77-Jährige wurde wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.