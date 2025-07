NAILA, LKR. HOF. In den vergangenen Tagen kam es zu zwei weiteren Bränden in der Hauptstraße. Wie berichtet, stand bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Audi in Flammen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof laufen.

Alle drei Brände ereigneten sich in den Nachtstunden. Von Mittwoch auf Donnerstag brannte ein geparkter Audi komplett aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen noch bevor sie auf ein Wohnhaus übergreifen konnten. Freitag kam es kurz vor Mitternacht zu einem Brand eines weiteren geparkten Fahrzeuges. Polizeibeamte bemerkten das Feuer und konnten es selbst löschen. Sonntag, gegen 22 Uhr, brannte ein Holzlager auf dem Grundstück eines Wohnanwesens. Die Feuerwehr rückte zu den Löscharbeiten aus. Es gab keine Verletzten.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung in allen drei Fällen aufgenommen und prüft einen Tatzusammenhang.

Wer hat in den letzten Tagen auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Hauptstraße in Naila bemerkt? Wer hat insbesondere Mittwoch und Freitag, jeweils gegen Mitternacht, und Sonntag, gegen 22 Uhr, Verdächtiges beobachtet? Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0.