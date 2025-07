NÜRNBERG. (739) Am Freitag (18.07.2025) ereignete sich im Nürnberger Westen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.



Ein weißer Audi A3 war gegen 12:30 Uhr auf der Fürther Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als der Pkw nach links in die Adolf-Braun-Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem silbernen BMW, der die Fürther Straße in entgegengesetzte Richtung befuhr.

Bei dem Unfall zog sich die 49-jährige Fahrerin des Audi leichte Verletzungen zu. Der 55-jährige Fahrer des BMW blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Verkehrspolizei Nürnberg Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zur Ampelschaltung machen können. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Nürnberg unter der Rufnummer 0911 6583-1530 entgegen.



Erstellt durch: Michael Konrad / mc