HOF. In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten Unbekannte vom Gelände eines Autohauses einen Kleintransporter. Die Kriminalpolizei in Hof ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Samstag, gegen 7.30 Uhr, bemerkten die Mitarbeiter eines Autohauses in Hof, An der Hohensaas, dass in der vorangegangenen Nacht, ein Renault Master in schwarz, von ihrem Firmengelände gestohlen wurde. Von einem anderen Fahrzeug wurden die Kennzeichen C-ZN 513 entwendet. Es wird vermutet, dass die Täter diese, an dem gestohlenen Renault angebracht haben. Das neuwertige Fahrzeug hatte einen Wert von über 50.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Wer in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtigte Personen und/oder Fahrzeuge in Hof in Bereich der Straße „An der Hohensaas“ bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/7040 bei der Kripo in Hof zu melden.