WEIDHAUSEN BEI COBURG, LKR. COBURG. Am Samstagvormittag brach in Weidhausen bei Coburg ein Feuer in einer Garage aus. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Am Samstag, gegen 10.30 Uhr, wurde die Feuerwehr in den Dorfbachweg in Weidhausen bei Coburg gerufen. In der im Keller eines Einfamilienhauses befindlichen Garage, ist ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner bemerkten das Feuer und unternahmen noch erste Löschversuche. Die verständigen Feuerwehren konnten durch ihr schnelles Eingreifen eine weitere Ausbreitung der Flammen auf die darüberliegenden Stockwerke verhindern. Nach ersten Einschätzungen dürfte sich der Schaden trotzdem im sechsstelligen Bereich befinden. Bis zur Abklärung der genauen Gebäudeschäden kommen die Bewohner bei Verwandten unter. Sie blieben zum Glück unverletzt.