NÜRNBERG. (737) Am Freitagnachmittag (18.07.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall im Nürnberger Norden. Die Verkhrspolizei sucht Unfallzeugen.



Gegen 16:50 Uhr fuhr ein Mann mit seinem weißen Audi A 4 auf der Ziegelsteinstraße in Richtung Äußerer Bayreuther Straße. Dort bog er nach rechts in die Äußere Bayreuther Straße ein. Neben ihm fuhr, auf der daneben befindlichen zweiten Rechtsabbiegespur, eine unbekannte Autofahrerin mit einem weißen Kleinwagen. Als beide gleichzeitig auf die Äußere Bayreuther Straße einfuhren kam es zum Kontakt der beiden Fahrzeuge.

Der Fahrer des Audi A 4 hielt an und nahm an seinem Fahrzeug einen Blechschaden in Höhe von circa 2000 Euro war. Die unbekannte Frau setzte die Fahrt fort ohne anzuhalten.

Die Nürnberger Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 65831530 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Petzold