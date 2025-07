LAUTERHOFEN. (Landkreis Neumarkt i.d.OPf.) Am 19.07.2025 gegen 18:00 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2236 zwischen den Ortschaften Lauterhofen und Gebertshofen zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug setzte zum Überholen einer landwirtschaftlichen Maschine an, welche von der A6 kommend in Richtung Lauterhofen fuhr. Ein 61jähriger Pkw-Fahrer, welcher von Lauterhofen in Richtung Bundesautobahn A6 fuhr, musste deshalb stark abbremsen. Der dahinterfahrende 25-jährige Kraftradfahrer aus dem Landkreis Neumarkt i.d.OPf. fuhr auf das Heck des PKWs auf.

Während die 25-jährige Mitfahrerin schwer verletzt wurde, verstarb der Kraftradfahrer aufgrund der Schwere seiner Verletzungen.

Die Staatsstraße 2236 war über mehrere Stunden voll gesperrt.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem Unfallverursacher, mit verstärkten Kräften der Polizei Neumarkt i.d.OPf. und umliegenden Polizeidienststellen, sowie mittels eines Polizeihubschraubers und Unfallfluchtfahndern der Verkehrspolizei Regensburg, blieben bislang ohne Erfolg.

Wer diesbezüglich Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich unter Tel. 09181/48850 mit der Polizeiinspektion Neumarkt in Verbindung zu setzen.