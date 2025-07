SEEHAUSEN AM STAFFELSEE, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Nachdem am Sonntagnachmittag, 22. Juni 2025, ein 79-jähriger Schwimmer im Staffelsee unterging und seitdem als vermisst galt, konnte dieser nach einem Hinweis am Freitagabend, 18. Juli 2025, leider nur mehr tot aus dem Staffelsee geborgen werden. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Todesermittlungen in dieser Sache.

Wie bereits berichtet ging am Sonntag, 22. Juni 2025, ein 79-jähriger Münchner, der mit seiner Begleiterin zuvor mit einem Tretboot auf dem See unterwegs war und ins Wasser gelangte, unter. Unmittelbar nach Bekanntwerden dieses Vorfalls wurden unter Beteiligung einer Vielzahl an Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und freiwilligen Helfern großangelegte Suchmaßnahmen im Bereich Staffelsee durchgeführt. Nachdem diese zunächst nicht zum Auffinden des 79-Jährigen führten, galt der Mann seitdem als vermisst.

Am Freitagabend (18. Juli 2025) konnte der 79-Jährige durch die Wasserwachten Uffing und Kochel am See leider nur mehr tot aus dem Staffelsee geborgen werden. Ein Badegast hatte zuvor eine offensichtlich leblose Person an der Wasseroberfläche des Staffelsees bemerkt und dies über die Integrierte Leitstelle Oberland mitgeteilt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Todesermittlungen in dieser Sache. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter bzw. auf ein Fremdverschulden liegen den Ermittlern zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Ursprüngliche Meldung vom 22. Juni 2025:

