SONTHOFEN. Der bisherige Leiter der Polizeiinspektion Sonthofen, Andreas Islar, wechselt zur Polizeiinspektion Immenstadt. Markus Asbach übernimmt die Leitung der Dienststelle.

Bereits zum 01.06.2025 übernahm Polizeioberrat Markus Asbach die Leitung der Polizeiinspektion Sonthofen. Der 56-Jährige begann seine Laufbahn nach seinem Grundwehdienst und einem begonnenen Medizinstudium im Jahr 1995 mit dem Studium zum Direkteinstieg in den gehobenen Dienst der bayerischen Polizei. Nach dem erfolgreichen Bestehen seiner Laufbahnprüfung im Jahr 1998 begann er seinen Dienst bei der Polizeiinspektion Memmingen. Bereits zum Dezember 1998 wechselte er zur Polizeiinspektion Kempten. Dem Standort Kempten blieb er seither treu. Mehrere Jahre war Markus Asbach bei der Polizeiinspektion Kempten tätig, eher er nach einer kurzzeitigen Abordnung im Jahr 2003 zur Planung der „Nordischen Ski WM 2005“ für knapp zwei Jahre zur damaligen Polizeidirektion Kempten abgeordnet wurde. Es folgte eine Abordnung zur Kriminalpolizeiinspektion Kempten, bevor er im Jahr 2006 erneut zur Polizeidirektion Kempten abgeordnet wurde, um im Zuge der Reform der bayerischen Polizei im Planungsstab der Gründung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West mitzuwirken. Nach seiner Verwendung im Präsidialbüro des damals neu gegründeten Polizeipräsidiums wechselte Markus Asbach bis zum Jahr 2011 zum Einsatzsachgebiet (E2) in eine Stabsverwendung. Von 2014 bis 2017 leitete der damalige Erste Polizeihauptkommissar die Operativen Ergänzungsdienste in Kempten. Von 2017 bis 2020 sammelte Markus Asbach weitere Führungserfahrung als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Kempten, bevor er zum 01.03.2020 zum Leiter des Präsidialbüros im Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ernannt wurde.

Neben seinen vielfältigen Verwendungen und seinem herausragenden Engagement innerhalb des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West brachte er sich zusätzlich zur Planung der Nordischen Ski WM und der Gründung des Polizeipräsidiums auch bei der Einführung des Digitalfunks im Jahr 2016 ein. Zwei Mal war er darüber hinaus auch in einer Leitungsfunktion im Bereich der Gästebetreuung bei den G7-Gipfeln in den Jahren 2015 und 2022 in Bayern. Im Jahr 2018 absolvierte er mehr als verdient seinen modularen Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene. Es folgte die Ernennung zum Polizeirat und schließlich die Beförderung zum Polizeioberrat im Jahr 2020.

Nach vielfältigen Verwendungen innerhalb des Polizeipräsidiums und mit seinem reichen Erfahrungsschatz erfüllt sich für Polizeioberrat Markus Asbach nun mit der Leitung einer Dienststelle ein lang gehegter Wunsch.

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner betonte in diesem Zusammenhang:

„Mir ist die Entscheidung, Sie gehen zu lassen nicht leichtgefallen. Mit Ihnen verliere ich nicht nur einen herausragenden Mitarbeiter und Berater, sondern auch einen überaus geschätzten Kollegen.“

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner dankte Markus Asbach für sein überdurchschnittliches Engagement und seine Unterstützung über viele Jahre hinweg.

Abschließend richtete sie Ihre Worte an die Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Sonthofen:

„Mit Markus Asbach erhalten Sie in Sonthofen und Oberstdorf eine äußerst kompetente und erfahrene Führungskraft.“

Der bisherige Leiter der Polizeiinspektion Sonthofen, Erster Polizeihauptkommissar Andreas Islar soll zukünftig die Leitung der Polizeiinspektion Immenstadt übernehmen. Der 55-Jährige, der im Oberallgäu geboren und ebenso wohnhaft ist, begann seinen dienstlichen Werdegang bei der Bayerischen Polizei im Jahr 1991 mit dem Studium zum Einstieg in die dritte Qualifikationsebene. Nach dem dreijährigen Studium war er bei der Polizeiinspektion Sonthofen mit nur zwei kurzen Unterbrechungen viele Jahre bis 2008 tätig. Nach anschließend acht Jahren bei der Polizeiinspektion Kempten wechselte Islar als Polizeihauptkommissar zurück zur Polizeiinspektion Sonthofen, wo der erfahrene Leiter und Einsatzmann 2020 zum Ersten Polizeihauptkommissar ernannt wurde und seither die Führung der Amtsgeschäfte innehatte. (PP Schwaben Süd/West)

