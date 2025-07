1320 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Oberhausen – Am Mittwoch (16.07.2025) ereignete sich in der Dieselstraße ein Auffahrunfall. Verletzt wurde niemand. Ein Beteiligter war dabei allerdings ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Gegen 15.50 Uhr war ein 48-Jähriger mit seinem Auto in der Dieselstraße unterwegs. Beim Abbiegen in die Donauwörther Straße musste der Mann abbremsen. Dies bemerkte ein 37-jähriger Autofahrer offenbar zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 48-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 48-Jährige eine ausländische Fahrerlaubnis besitzt, welche aber keine Gültigkeit hat. Die Fahrt war somit für den Mann beendet. Die Polizei ermittelt nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn.

Der 37-Jährige muss als Unfallverursacher ein Bußgeld zahlen.

1321 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Kriegshaber – Von Dienstag (15.07.2025), 07.15 Uhr auf Mittwoch (16.07.2025), 07.30 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter ein Auto im Kobelweg.

Auf Höhe der Hausnummer 68 parkte in der Zeit ein Mercedes. Eine bislang unbekannte Person beschädigte in diesem Zeitraum die linke Fensterschreibe des Fahrzeugs und flüchtete. Der Schaden liegt bei knapp 1.000 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

1322 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Lechhausen – Am Mittwoch (16.07.2025) ereignete sich in der Anwaltinger Straße ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei verletzt.

Gegen 07.30 Uhr war eine 38-Jährige mit ihrem Mercedes in der Anwaltinger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Steinernen Furt übersah die Frau offenbar eine 32-jährige Kleinkraftrad-Fahrerin, die auf der Vorfahrtsstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die 32-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen die 38-Jährige.

1323 – Polizei nimmt Duo vorläufig fest

Innenstadt – Am Mittwochabend (16.07.2025) beschädigten zwei junge Männer einen Zigarettenautomaten in der Fuggerstraße. Die Polizei nahm das Duo vorläufig fest.

Gegen 19.30 Uhr meldete ein Zeuge die beiden Männer, da sie in der Fuggerstraße gegen einen Zigarettenautomaten traten. Eine Polizeistreife fuhr umgehend an die Örtlichkeit und nahm einen 17-Jährigen in Empfang, den der Zeuge an der Flucht gehindert hatte. Im Zuge der Ermittlungen identifizierten die Beamten einen weiteren 17-jährigen Tatverdächtigen. Die Polizei trat noch in der Nacht an den 17-Jährigen heran und stellte auch Beweismittel sicher.

Das Treten gegen den Automaten hat in den meisten Fällen vor allem den Hintergrund, an den Inhalt des Automaten zu gelangen. Aus diesem Grund ermittelt die Polizei nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

1324 – Polizeieinsatz nach Sprung aus Fenster

Kriegshaber – Am gestrigen Mittwoch (16.07.2025) sprang ein 26-Jähriger aus dem Fenster einer Wohnunterkunft im Kobelweg. Er verletzte sich dabei.

Gegen 12.10 Uhr wurde der Polizei eine verletzte Person im Kobelweg mitgeteilt. Bei Eintreffen der Streife wurde bereits ein 26-Jähriger vom Rettungsdienst versorgt. Es stellte sich heraus, dass der Mann in der dortigen Asylbewohnerunterkunft wohnt und offenbar zuvor aus dem Fenster seines Zimmers im ersten Stock gesprungen ist. Nach letztem Kenntnisstand verletzte er sich am Fuß und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei klärt nun die Hintergründe des Vorfalls.

1325 – Ehering gefunden – Polizei sucht (aktuell un)glücklichen Ehemann

Innenstadt – Am heutigen Donnerstag (17.07.2025) fand eine Polizeibeamtin einen Ehering am Königsplatz.

Gegen 10.00 Uhr fand die Beamtin den Ring in weißgold mit der Gravur „Anja 23.11.2019“. Nach erster Einschätzung könnte es sich um ein Herrenmodell handeln. Die Polizei sucht nun den Eigentümer des Rings.

Der Eigentümer oder Personen, die Hinweise auf den Eigentümer geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.