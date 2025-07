1326 – Polizei ermittelt nach Drohung gegen Hotel

Innenstadt – Am heutigen Freitag (18.07.2025) sprach ein bislang Unbekannter eine mutmaßliche Bombendrohung gegen ein Hotel in der Halderstraße aus. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Gegen 10.00 Uhr wurde die Polizei über eine Drohung informiert, die offenbar telefonisch gegen ein Hotel am Hauptbahnhof ausgesprochen wurde. Zahlreiche Einsatzkräfte waren umgehend vor Ort und sperrten die relevanten Zufahrtsstraßen ab. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, wovon auch Teile des ÖPNV betroffen waren.

Parallel klärte die Polizei Art und Inhalt der Drohung sowie deren Hintergründe. Zudem fand eine entsprechende Bewertung der Drohung statt. Einsatzkräfte suchten relevante Bereiche des Hotels und Umfelds – unter anderem mit Sprengstoffhunden – ab. Dabei wurde nichts Verdächtiges aufgefunden.

Die Maßnahmen vor Ort wurden gegen 13.00 Uhr beendet und der abgesperrte Bereich wieder freigegeben. Die Polizei hat bereits während des laufenden Einsatzes die Ermittlungen zum Unbekannten aufgenommen und mittlerweile einen 47-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

1327 – Polizei ermittelt nach Busunfall

Oberhausen – Am heutigen Freitag (18.07.2025) kam es zu einem Unfall mit einem Reisebus in der Hirblinger Straße. Hierbei wurden letztlich acht Personen leicht verletzt.

Gegen 05.30 Uhr war der Bus in Richtung stadteinwärts unterwegs. Hierbei kollidierte der Bus alleinbeteiligt mit der Decke einer Bahnunterführung und blieb in der Unterführung stecken. Acht Personen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen dabei leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Der Busfahrer selbst blieb unverletzt.

Der Bus musste abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 200.000 Euro.

Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Reinigungsarbeiten für etwa drei Stunden gesperrt.

Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.

1328 – Nach Unfall geflüchtet – Polizei ermittelt

Innenstadt – Am Donnerstag (17.07.2025) ereignete sich in der Rosenaustraße ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter flüchtete.

Gegen 15.10 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Kleintransporter in der Rosenaustraße in Richtung Norden unterwegs. Eine bislang Unbekannte fuhr mit ihrem Fahrzeug parallel zum 21-Jährigen und wechselte offenbar auf Höhe der Holzbachstraße unvermittelt die Fahrspur. Es kam zum Zusammenstoß. Nach einer beleidigenden Geste fuhr die Unbekannte einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Tel. 0821/323-2510 zu melden.

Haunstetten – Siebenbrunn – Am Donnerstagmorgen (17.07.2025) verursachte eine bislang unbekannte Person einen Verkehrsunfall am Georg-Käß-Platz und flüchtete. Eine 52-Jährige wurde verletzt.

Gegen 07.30 Uhr war die 52-Jährige mit ihrem E-Scooter am Georg-Käs-Platz unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 1 touchierte mutmaßlich ein weißer Transporter die Frau, welche anschließend stürzte. Die 52-Jährige wurde mit Verdacht auf Armfraktur ins Krankenhaus gebracht.

Unfallzeugen, die vor allem Hinweise auf den weißen Transporter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Tel. 0821/323-2710 zu melden.

1329 – Polizei ermittelt nach Kupferdiebstahl

Haunstetten – Siebenbrunn – In den vergangenen zwei Wochen wurden Kupferkabel aus einem Rohbau in der Johann-Strauß-Straße entwendet. Die Polizei ermittelt.

Im Zeitraum von 01.07.2025 bis 16.07.2025 entwendeten Unbekannte mehrere Kupferkabel aus dem Rohbau einer Grundschule. Die Verantwortlichen meldeten dies am gestrigen Donnerstag bei der Polizei. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Tel. 0821/323-2710 entgegen.

1330 – Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Oberhausen – Am gestrigen Donnerstag (17.07.2025) war ein Mann alkoholisiert mit seinem Auto in der Neuhäuserstraße unterwegs. Er machte praktisch selber auf sich aufmerksam.

Gegen 10.30 Uhr fiel einer Polizeistreife der 56-Jährige auf. Er fuhr mit seinem Auto in der Neuhäuserstraße und trank dabei während der Fahrt aus einer Bierflasche. Die Beamten hielten den Mann an und führten eine Verkehrskontrolle durch. Dabei bestätigte sich der erste Verdacht. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Fahrt war somit für den Mann beendet und dessen Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Gegen den 56-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. In der Regel drohen bei derartigen Verstößen mindestens ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.