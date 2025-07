BAMBERG. Unbekannte brachten am Donnerstag eine 84-jährige Frau aus Bamberg mit einer perfiden Betrugsmasche um einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag. Die Kripo Bamberg ermittelt.

Der vermeintliche Polizeibeamte rief die Seniorin an und erklärte, dass im Moment reichlich Falschgeld unterwegs sei. Zur angeblichen Überprüfung auf Echtheit solle sie ihr Bargeld an einen Kollegen übergeben. Die Täter brachten die Frau gleich zweimal dazu, ihnen Bargeld zu geben. Die erste Geldübergabe fand gegen 12 Uhr und die zweite Übergabe gegen 14 Uhr in der Eichendorffstraße in Bamberg statt.

Der männliche Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

zirka 170 Zentimeter groß

zwischen 25 und 30 Jahre alt

kräftige Statur

hellbraunes, kurzes Haar

ohne Bart und ein eher ungepflegtes äußeres Erscheinungsbild

Die Kriminalpolizei Bamberg sucht Zeugen. Wer am Donnerstag, 17. Juli, insbesondere im Zeitraum von 12 bis 16 Uhr im Bereich der Eichendorffstraße verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten bemerkt hat, meldet sich bitte telefonisch unter 0951/9129-491.

Präventionsvideo zum Thema Callcenter-Betrug:

„Neun Minuten, die euch, euren Großeltern und Eltern helfen können, sich vor Betrug zu schützen.“ Mit diesen Worten appellieren die Polizeioberkommissare Maximilian Prechtel (Pressestelle) und Dominik Klose (Koordinierungsstelle Prävention) der Polizei Oberfranken an alle Altersgruppen, sich mit dem Thema Callcenter-Betrug auseinanderzusetzen. Die Polizei empfiehlt, bei Anrufen von unbekannten Nummern stets vorsichtig zu sein, keine persönlichen Daten preiszugeben und niemals Geld oder Wertgegenstände an Fremde zu übergeben. Im Zweifelsfall sollte die Polizei kontaktiert werden.