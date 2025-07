REGENSBURG. Eine 79-jährige Frau aus der Konradsiedlung erhielt am Donnerstagabend, 17.07.2025, einen Anruf einer bislang unbekannten Tatverdächtigen, die mit Hilfe einer erfundenen Geschichte eine Geldforderung stellte. Ein Mann wurde am Tatort festgenommen. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Am Donnerstag, 17. Juli 2025, gegen 17:55 Uhr, wurde eine 79-jährige Bewohnerin des Regensburger Stadtteils Konradsiedlung telefonisch von einer sogenannten Callcenter-Betrügerin kontaktiert. Die bislang unbekannte Anruferin – eine sogenannte „Keilerin“ – täuschte vor, dass die Tochter der Geschädigten einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine sofortige Inhaftierung drohe. Um diese abzuwenden, sei eine Kaution in Höhe von mehreren tausend Euro erforderlich. Da der Tresor der Geschädigten defekt ist, wurde sie in der Folge durch gezielte Gesprächsführung zur eigenständigen Kontaktaufnahme mit einem Schlüsseldienst veranlasst. Der 60-jährige Schwiegersohn der Seniorin, der über den Vorfall informiert wurde, verständigte zwischenzeitlich die Polizei. Durch die zeitnahe Einsatzkoordination der Polizeiinspektion Regensburg Nord sowie ziviler Unterstützungskräfte konnte wenig später ein 35-jähriger Mann am Tatort angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei dem Mann handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um den mutmaßlichen Abholer der Kautionszahlung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg wird dieser im Laufe des Tages dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Identifizierung der bislang unbekannten telefonischen Anruferin, werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt. Kurz nach der vorläufigen Festnahme des Abholers, von der die „Keilerin“ offensichtlich keine Kenntnis hatte, teilte sie der Geschädigten bei einem erneuten Anruf mit, dass eine zweite Person die Abholung durchführen wird. Sie wurde als Frau mit blonden, langen Haaren und einer gelben Jacke beschrieben. Zu einer weiteren Abholung kam es dabei jedoch nicht. Diesbezüglich sucht die Kriminalpolizei Regensburg Zeugen. Haben Sie in der Donnerstagnacht, 17.07.2025 auf den 18.07.2025, zwischen 22:00 Uhr und 01:00 Uhr im Bereich der Fichtelgebirgstraße verdächtige Beobachtungen gemacht (z. B. verdächtige Personen oder Fahrzeuge), die mit dem Betrug in Verbindung stehen könnten? Dann wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2681 oder auch an jede andere Polizeiinspektion.