WEIßENBURG I.BAY.. (733) Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt derzeit gegen einen 15-jährigen Jugendlichen, der am Abend des 09.07.2025 (Mittwoch) in Weißenburg versucht haben soll, eine ihm bekannte 16-Jährige zu vergewaltigen. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten eine wichtige Zeugin.



Gegen 17:00 Uhr soll es in einer Wohnung in der Weißenburger Innenstadt zu dem sexuellen Übergriff auf die 16-Jährige gekommen sein. Eine Passantin, die durch die Schreie der Jugendlichen auf die Situation aufmerksam geworden war, klingelte an dem betroffenen Anwesen. Der 16-Jährigen gelang es in der Folge, die Wohnung zu verlassen und Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken führten zunächst erste Maßnahmen der Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach hat zwischenzeitlich die Ermittlungen gegen den 15-jährigen Tatverdächtigen übernommen. In diesem Zusammenhang kommt die bislang unbekannte Passantin als wichtige Zeugin in Betracht und wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl