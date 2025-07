ARNBRUCK, LKR. REGEN. Bislang unbekannte Personen versuchten sich in der Nacht von Donnerstag (17.07.2025) auf Freitag (18.07.2025) gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände zu verschaffen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Donnerstag (17.07.2025) gegen 23.50 Uhr wurde die Einsatzzentrale der Polizei mitgeteilt, dass Lkw-Fahrer zwei unbekannte Personen in Arnbruck beobachtete, die auf einem Firmengelände einer Logistikfirma versuchten in das Bürogebäude zu gelangen. Bevor sie das Gebäude betreten konnten, bemerkten sie den Lkw-Fahrer und entfernten sich zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Personen, die im relevanten Zeitraum ungewöhnliche Beobachtungen zu Personen und/oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0991/38960 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 18.07.2025, 10.50 Uhr