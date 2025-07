HOLLFELD, LKR. BAYREUTH. Am Freitagmorgen kam es auf der Staatsstraße ST2191 zwischen Stadelhofen und Hollfeld zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 63-jährige Autofahrerin tödlich verletzt wurde.

Gegen 5 Uhr war die Frau mit ihrem Kia von Stadelhofen in Richtung Hollfeld unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen.

Die in Mecklenburg-Vorpommern wohnhafte Unfallverursacherin erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 56-jährige Fahrer des Lastwagens wurde aufgrund eines Schocks medizinisch versorgt.

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

Bei dem Unfall kippte der Lastwagen um, wobei der Tank beschädigt wurde und Betriebsstoffe ausliefen. Die örtliche Straßenmeisterei übernahm daraufhin das Abbinden der ausgelaufenen Flüssigkeiten.

Die Staatsstraße ST2191 bleibt für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten voraussichtlich bis 12 Uhr vollständig gesperrt.