SENDEN. Am Donnerstagnachmittag kam es in der Hauptstraße in Senden zu einem folgeschweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wollte eine 69-jährige Fahrzeugführerin aus einer parallel zur Fahrbahn verlaufenden Parkbucht ausfahren und sogleich ein Wendemanöver durchführen, um ihre Fahrt in entgegengesetzte Richtung fortzusetzen. Hierzu warteten drei Fahrzeuge im fließenden Verkehr, da das erste der drei Fahrzeuge nach rechts in besagte Parkbucht einfahren wollte. Eine 63-jährige Motorradfahrerin erkannte die Verkehrssituation nicht bzw. schätzte diese falsch ein und fuhr an den drei wartenden Fahrzeugen vorbei. Da beide Beteiligten vermutlich nicht mit dem Fahrverhalten der jeweils anderen rechneten, bzw. rechnen konnten, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Motorradfahrerin erlitt durch den Zusammenstoß vermutlich mehrere Knochenbrüche und wurde mit dem Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin stand augenscheinlich unter Schock. Für die Unfallaufnahme musste die Hauptstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.

(PI Neu-Ulm)