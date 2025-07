GÜNZBURG. Bei einer Verkehrskontrolle am Abend des 14. Juli 2025 stellten Polizeibeamte bei einem 56-jährigen Autofahrer nicht nur Drogenkonsum fest, sondern entdeckten auch Betäubungsmittel und einen Schlagring im Fahrzeug. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung förderte größere Mengen an Drogen sowie zahlreiche Waffen und verbotene Gegenstände zutage.

Am 14. Juli 2025 gegen 19:30 Uhr unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Günzburg einen 56-jährigen Pkw-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente auf einen vorangegangenen Drogenkonsum beziehungsweise des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Während der Kontrolle versuchte der 56-Jährige eine Tüte mit Betäubungsmitteln aus seiner Hosentasche im Fahrzeug zu verstecken, was ihm jedoch nicht gelang. Bei der anschließenden Durchsuchung des Pkw fanden die Beamten weitere Betäubungsmittel und einen Schlagring. In der Folge wurde auf Anordnung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Memmingen die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Hierbei fanden die Beamten weitere Betäubungsmittel sowie typische Gegenstände für den Handel mit Betäubungsmitteln auf und stellten diese sicher. Insgesamt wurden rund ein Kilogramm Amphetamin, Kokain im mittleren zweistelligen Grammbereich, fast 200 Ecstasy-Tabletten sowie eine noch nicht abschließend quantifizierte Menge an weiteren verbotenen Substanzen sichergestellt. Die Polizei fand zudem zahlreiche Waffen bzw. verbotene Gegenstände in der Wohnung auf.

Die weitere Sachbearbeitung des Falls übernimmt die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen wird nun wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt. Gegen den 56-Jährigen beantragte die Staatsanwaltschaft Memmingen Haftbefehl. Er wurde am Nachmittag des 15.07.2025 beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die zuständige Ermittlungsrichterin setzte den Haftbefehl wie beantragt in Vollzug. Den Beschuldigten brachte die Polizei im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt. (KPI Neu-Ulm)

