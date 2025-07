REGENSBURG. Am Dienstagmorgen, 15. Juli 2025, kam es auf einem Parkplatz Am Ostbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 39-jähriger Mann und seine 37-jährige Frau verletzt wurden. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein 39-jähriger Mann und seine 37-jährige Ehefrau wurden am Dienstag, 15.07.2025, gegen 06:45 Uhr, auf einem Parkplatz am Ostbahnhof in Regensburg in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Der Geschädigte erlitt dabei eine Kopfverletzung, seine Ehefrau eine Verletzung am Arm. Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich drei bislang unbekannte männliche Täter dem Geschädigten und forderten mutmaßlich die Zahlung eines Geldbetrags. Der Geschädigte wies diese Forderung zurück. Im weiteren Verlauf griffen die drei Personen den 39-Jährigen gemeinschaftlich mit einer Eisenstange und einem Holzstock an und flüchteten im Anschluss in eine unbekannte Richtung. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Kriminalpolizei Regensburg durchgeführt.

Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter : männlich, rumänisch, ca. 30 Jahre, ca. 170 cm, schwarzer 3-Tage-Bart, schwarze kurze Haare, ein kompletter Arm tätowiert

2. Täter: männlich, rumänisch, ca. 50 Jahre, ca. 170 cm, dick, lichtes schwarzes Haar, kurze Hose

3. Täter: weiblich, rumänisch, ca. 45 Jahre, ca. 165 cm, dick, lange schwarze Haare, die sie geflochten um den Kopf trug

Im Zusammenhang mit dem Vorfall entfernte sich ein silberfarbener Mercedes Vito mit rumänischen Kennzeichen in unbekannte Richtung vom Tatort. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fahrzeug oder zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 mit der Kriminalpolizei Regensburg in Verbindung zu setzen.