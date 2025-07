Mit unserer neuen Themenreihe „Radfahrer aufgepasst“ möchten wir monatlich verschiedene Unfallursachen beleuchten und so die Sicherheit für Zweiradfahrer erhöhen.

OBERFRANKEN. Links frei – rechts frei, wen interessiert schon die rote Ampel? Schnell über die Kreuzung.

Über eine rote Ampel zu fahren ist für viele Radfahrer selbstverständlich. Dies gilt nicht nur für Lichtzeichenanlagen, auch andere Vorfahrtregelungen, wie rechts-vor-links, Vorfahrt achten oder das Überfahren einer Haltelinie werden mit dem Rad deutlich lockerer gesehen als mit dem Kraftfahrzeug.

Dabei haben Verkehrsregeln natürlich ein berechtigtes Dasein. Seit Januar kam es zu 29 Unfällen aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes mit der Beteiligung von Fahrradfahrern. Dabei erlitten 22 Verletzungen.

Glimpflich endete in der ersten Juliwoche ein Unfall einer 14-jährigen Radfahrerin in Stockheim im Landkreis Kronach. Die Schülerin wollte bei Rot die Fußgängerampel an der Bundesstraße B85 überqueren und wurde dabei von einem vorfahrtsberechtigten Autofahrer erfasst. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wie verhältst du dich an einer roten Ampel?

Radfahrende sollten sich bewusst sein: Im Falle eines Unfalls fehlt der schützende Knautschbereich – das Risiko trifft den Körper unmittelbar. Umso wichtiger ist es, sich an Verkehrsregeln zu halten. Übrigens: Wer bei einer seit mehr als einer Sekunde roten Ampel weiterfährt, gefährdet nicht nur seine Gesundheit, sondern riskiert auch ein Bußgeld von 160 Euro und einen Punkt im Fahreignungsregister.