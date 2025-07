DEGGENDORF. Ermittler der Kriminalpolizeistation Deggendorf haben am Donnerstag, 17.07.2025, mit Unterstützung der Zentralen Einsatzdienste Straubing ein Mehrfamilienhaus in der Stadtmitte durchsucht. Mehrere Bewohner stehen im Verdacht, mit Betäubungsmitteln zu handeln.

Am Vormittag haben Ermittler der Kripo Deggendorf einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Deggendorf in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt vollzogen. Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen sollen vier Bewohner im Alter von 23, 25, 30 und 33 Jahren im Verdacht stehen, in nicht geringer Menge mit Betäubungsmitteln, zu handeln.

Beim Öffnen der Wohnung sprang der 33-jährige Bewohner aus dem Fenster im 2. Stock, um scheinbar zu flüchten. Er wurde dabei schwer verletzt, jedoch nicht lebensgefährlich. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zum Ergebnis der Durchsuchung können aktuell noch keine detaillierten Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf zusammen mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf geführt.

Veröffentlicht: 17.07.2025, 13.40 Uhr