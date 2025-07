1107. Körperverletzungsdelikt – Englschalking

Am Dienstag, 15.07.2025, gegen 13:50 Uhr, geriet an der Ecke Eggenfeldener Straße und Schwarzwaldstraße eine vierköpfige Personengruppe (weiblich 12 Jahre, weiblich und männlich 13 Jahre und männlich 15 Jahre alt, alle mit Wohnsitz in München) mit einem 59-Jährigen Radfahrer mit Wohnsitz in München zunächst in einen verbalen Streit.

Im Verlauf des Streits entwickelte sich eine wechselseitige körperliche Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. In Folge dieser Auseinandersetzung ging der 59-Jährige zu Boden. Dort wurde er durch Schläge und Tritte unter anderem gegen den Kopf verletzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachteten, riefen über den Notruf 110 die Polizei. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort geschickt.

Am Einsatzort konnten die Beamten den 59-Jährigen antreffen, der durch den Angriff der Minderjährigen verletzt wurde. Der 59-Jährige musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Jugendlichen wurden bei dem Übergriff teilweise leicht verletzt.

Die vier Minderjährigen konnten ebenso am Einsatzort angetroffen werden. Sie wurden anschließend durch die Polizeibeamten auf die zuständige Polizeiinspektion gebracht. Dort wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen der gegenseitigen Körperverletzungen übernommen.

1108. Verkehrsunfall; Pkw fährt in Schaufensterscheibe; eine Person verletzt – Feldkirchen

Am Mittwoch, 16.07.2025, gegen 18:20 Uhr, wollte eine 60-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Renault Pkw in einen Parkplatz vor einem Lebensmittelgeschäft einparken.

Aus bislang unbekannter Ursache fuhr die 60-Jährige mit dem Pkw in die Fensterfront eines im Lebensmittelgeschäft befindlichen Cafés. Durch den Unfall wurde die 60-Jährige verletzt. Personen im Café wurden nicht verletzt. Die 60-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1109. Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern; eine Person verletzt – Obermenzing

Am Mittwoch, 16.07.2025, gegen 07:25 Uhr, fuhr ein 15-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Rennrad auf der Westerholzstraße in Richtung Schirmerweg. An der Kreuzung zum Schirmerweg wollte er nach links in den Schirmerweg abbiegen.

Zur selben Zeit fuhr eine 59-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pedelec auf dem Schirmerweg in Richtung Westerholzstraße.

Im Einmündungsbereich Schirmerweg und Westerholzstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer.

Dabei wurde die 59-Jährige verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 15-Jährige blieb unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1110. Widerstand gegen Polizeibeamte – Altstadt

Am Mittwoch, 16.07.2025, gegen 16:50 Uhr, wurde die Polizei über den Notruf 110 von Mitarbeitern eines gastronomischen Betriebes verständigt, dass ein Gast trotz Aufforderung die Gaststätte nicht verlassen wollte.

Vor Ort konnten die Polizeibeamten einen 44-jährigen Touristen mit saudi-arabischer Staatsangehörigkeit antreffen. Dieser verhielt sich sehr aggressiv, schrie in der Gaststätte herum und beleidigte mehrfach das Personal.

Gegenüber den Polizeibeamten verweigerte er die Herausgabe seiner Personalien, weshalb er zu einer Polizeiinspektion gebracht werden sollte.

Dabei leistete der 44-Jährige massiv Widerstand. Durch den Widerstand wurden beide eingesetzten Polizeibeamten verletzt.

Gegen den 44-Jährigen wird jetzt wegen Hausfriedensbruch, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Erhebung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1111. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in Reihenhaus – Trudering

Am Donnerstag, 17.07.2025, gegen 03:15 Uhr, stellte ein 64-jähriger Hausbewohner eine ihm unbekannte Person im Wohnanwesen fest.

Als der Täter den 64-Jährigen bemerkte, ergriff er die Flucht. Daraufhin verständigte der 64-Jährige den Polizeinotruf 110. Sofort wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München, als Tatverdächtiger unweit des Tatortes festgestellt und festgenommen werden.

Der 22-Jährige war auf unbekannte Art und Weise in das Anwesen gelangt und entwendete dort einen geringen Bargeldbetrag. Diesen führte er noch bei seiner Festnahme mit sich.

Der 22-Jährige wurde im Anschluss in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München verbracht. Dort wird er zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die Ermittlungen übernommen.

1112. Terminhinweis: 100 Jahre Polizeiinspektion 11: Tag der offenen Tür am 19. Juli 2025

Die Polizeiinspektion 11 (Altstadt) feiert am Samstag, 19. Juli 2025, ihr 100-jähriges Bestehen – ein besonderes Jubiläum, das mit einem Festakt und einem anschließenden Tag der offenen Tür begangen wird.

Der offizielle Festakt beginnt um 10:00 Uhr. Erwartet werden hier unter anderem Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sowie Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von einem Ensemble des Bayerischen Polizeiorchesters.

Im Anschluss öffnet die PI 11 ab 12:30 Uhr ihre Türen auch für die Öffentlichkeit. Ein großes Straßenfest bietet vielfältige Programmpunkte – darunter Führungen durch das Dienstgebäude, Vorträge, Ausstellungen historischer und moderner Polizeifahrzeuge, Mitmachaktionen für Kinder sowie Informationsstände zu aktuellen Themen. Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Foodtrucks und Verpflegungsstände.

Ort: Polizeiinspektion 11 – Hochbrückenstraße 7, 80331 München

Festakt: ab 10:00 Uhr

Tag der offenen Tür: von 12:30 Uhr – 18:00 Uhr

Medienvertreterinnen und -vertreter sind bereits zum offiziellen Festakt um 10:00 Uhr herzlich willkommen.

1113. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Rettungswagen; Pkw flüchtet – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 16.07.2025, gegen 17:40 Uhr, fuhr ein Rettungssanitäter mit einem Rettungswagen während einer Einsatzfahrt mit Sondersignalen auf der Goethestraße in Richtung Schwanthalerstraße.

An der Kreuzung zur Schwanthalerstraße bog er in die Schwanthalerstraße ab. Dort musste der Fahrer des Rettungswagens aufgrund einer baustellenbedingten Verengung der Fahrbahn und hohem Verkehrsaufkommen an dieser Stelle stark abbremsen.

Ein hinter dem Rettungswagen fahrender VW Pkw fuhr auf das Rettungsfahrzeug auf. Der Fahrer des VW Pkw wechselte daraufhin den Fahrstreifen und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der Rettungswagen wurde leicht beschädigt und musste seine Einsatzfahrt abbrechen. Der Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag beziffert.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zu einer möglichen Personenbeschreibung des Fahrzeugführers des flüchtigen Pkw (VW, Polo, silber), werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.