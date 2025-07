ALTDORF BEI NÜRNBERG. (728) Am Mittwochmittag (16.07.2025) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Burgthann (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



In der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Wohnanwesen in der Straße ´Hofstattäcker`. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Gegenstände sowie Bargeld.

Die Kriminalpolizei Schwabach führte vor Ort eine Spurensicherung durch und übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher / mc