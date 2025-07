WEIDEN I.D.OPF. Zwei Parteibüros in Weiden i.d.OPf. wurden von bislang unbekannten Tätern mit Plakaten beklebt. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit zwischen Dienstag, 15.07, 15:30 Uhr bis Mittwoch, 16.07. 08:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Parteibüro in der Landgerichtsstraße in Weiden i.d.OPf. Bislang unbekannte Täter haben die Fensterfront mit ANTIFA Plakaten beklebt mit Bezug auf die aktuelle „Free Maja“-Debatte. Der Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Im Zeitraum von Dienstag, 15.07, 17:30 Uhr bis Mittwoch, 16.07. 14:30 Uhr kam es zu einer weiteren, gleichgelagerten, Sachbeschädigung. Tatort war diesmal ein Parteibüro in der Sedanstraße in Weiden i.d.OPf. Der Sachschaden beläuft sich auch hier auf ca. 500,- Euro.

Das zuständige Fachkommissariat für staatsschutzrechtliche Angelegenheiten der Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen im Bereich gemacht oder kann Hinweise auf mögliche Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Weiden unter der Telefonnummer 0961/401-2222 entgegen.