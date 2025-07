INGOLSTADT. Bislang unbekannte Täter sprühten in den gestrigen frühen Morgenstunden gegen 1 Uhr mit roter Farbe linkspolitische Graffitischriftzüge mit „gekreuzter Hammer- und Sichelsymbolik“ an mehrere Häuser- und Mauerfassaden in der Innenstadt. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bezifferbar.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in Tatortnähe zum Rathausplatz, der Hieronymusgasse, der Donau-, Schäffbräu- und Adolf-Kolping-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, diese unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden.