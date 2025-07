DRACHSELSRIED, LKR. REGEN. Bislang Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Dienstag, 15.07.2025, 22:00 Uhr, bis Mittwoch, 16.07.2025, 05:15 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Betriebsgelände zweier Brauerein und einer Ofenbaufirma in der Hofmark in Drachselsried und gingen unter anderem einen Tresor an.

Die Täter konnten unerkannt erkommen. Die Kriminalpolizeistation Deggendorf und die Staatsanwaltschaft Deggendorf übernahmen die weiteren Ermittlungen. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf bittet Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Hofmark wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0991/38960 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Veröffentlicht: 16.07.2025, 15.30 Uhr